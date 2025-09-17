La Justicia frenó las elecciones en el Sindicato de Gastronómicos

¿Qué pasa cuando un sindicato con más de 350 mil afiliados entra en una pelea que no parece tener fin? Esa es la pregunta que hoy rodea al Sindicato de Gastronómicos, donde la Justicia frenó las elecciones previstas para esta semana y volvió a encender la disputa entre Luis Barrionuevo y Dante Camaño.

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decidió suspender la votación tras un pedido de la Lista Gris/Naranja, que responde a Camaño, ex cuñado del histórico dirigente. Con esta medida cautelar, el gremio más fuerte del sector hotelero y gastronómico queda otra vez en pausa, en medio de una interna que ya lleva años sin resolverse.

¿Por qué se frenaron las elecciones?

Los jueces entendieron que había que garantizar igualdad de condiciones para todos los postulantes. Según el fallo, la Junta Electoral —alineada con Barrionuevo— no reconoció la lista impulsada por Camaño, alegando que no reunía los avales necesarios y que incluía candidatos fuera del padrón.

Esto dejó como única lista oficializada a la que encabeza Humberto Ballhorst, hombre de confianza de Barrionuevo, lo que generó la presentación judicial del sector opositor.

La postura de Barrionuevo

Consultado tras el fallo, Barrionuevo aseguró que “no está preocupado” y adelantó que convocará al congreso de la UTHGRA para extender el mandato de la actual conducción y fijar nueva fecha de elecciones. El dirigente ocupa la secretaría general desde 1985 y buscaba revalidar su liderazgo, con competencia real solo en tres de las 56 seccionales del país.

Un conflicto de larga data

La pelea no es nueva. En la Seccional Capital, la más grande del país, Barrionuevo intervino en 2022 y desconoce la autoridad de Camaño, que había sido electo allí. La tensión viene desde diciembre de 2021, cuando las elecciones locales terminaron en acusaciones de fraude, denuncias cruzadas y hasta presencia de barras en la sede de Salta 1301.

Desde entonces, hubo fallos judiciales, intervención sindical ratificada y hasta acusaciones de malversación de fondos. Nada de eso logró cerrar la grieta interna.

¿Qué se viene ahora?

Con el nuevo fallo, la historia queda otra vez abierta. No hay fecha definida para los comicios, y todo indica que cuando se convoquen volverán las impugnaciones. En otras palabras: el conflicto entre Barrionuevo y Camaño en el Sindicato de Gastronómicos sigue sin final a la vista.