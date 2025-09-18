Elecciones bonaerenses: cómo la Provincia organizó comicios históricos y ahorró dinero

¿Te imaginás organizar elecciones para más de 14 millones de votantes y que salga todo perfecto? Carlos Bianco asegura que la Provincia lo logró, y además gastando menos de la mitad de lo que planea Javier Milei para los comicios nacionales. Lo que viene puede cambiar cómo vemos el dinero en la política bonaerense.

El ministro Carlos Bianco calificó la elección del 7 de septiembre como “histórica, transparente y eficiente”. Por primera vez en 77 años, la Provincia se encargó de organizar sus propios comicios, manejando un padrón de más de 14 millones de votantes y más de 40 mil mesas de votación. “Fue la elección más grande de la historia organizada por una provincia y salió todo perfecto”, destacó.

La elección bonaerense tuvo un costo total de $85.850 millones. Bianco detalló que el convenio con el Correo Argentino implicó $57.180 millones, mientras que la compra de materiales como urnas y bolsines sumó $4.381 millones. La impresión de padrones costó $1.200 millones, los convenios con el Juzgado Federal N°1 por horas extras $7.320 millones, y el pago a autoridades de mesa y delegados alcanzó $6.120 millones. Además, se pagaron $5.700 millones por las boletas de las fuerzas políticas y $3.950 millones en viáticos para la Policía Bonaerense.

En contraste, Bianco señaló que el presupuesto nacional para las elecciones de Javier Milei será de $150.000 millones, casi el doble. “Se dijo que la boleta única papel sería más barata, pero la elección nacional va a costar casi el doble de lo que saldría con boleta tradicional”, comparó.

La eficiencia también se vio en la rapidez del escrutinio. A las 21 horas del mismo día de la elección, ya estaba computado el 82% de las mesas, algo inédito en la Provincia. Para ponerlo en perspectiva, en Corrientes los resultados se conocieron recién de madrugada, a pesar de tener un padrón mucho más chico.

El funcionario remarcó que, de los más de 8,6 millones de votos emitidos, sólo se registraron once infracciones, lo que representa un récord de transparencia. Además, valoró la coordinación entre la Junta Electoral, la Policía Bonaerense y el Correo Argentino, que permitió que todo se desarrollara sin inconvenientes.

Este balance no solo marca un récord de eficiencia y transparencia, sino que también abre un debate sobre cómo se puede manejar el dinero público en la organización de elecciones. La comparación con los costos previstos por Javier Milei pone sobre la mesa un interrogante: ¿es posible que la Nación pueda organizar elecciones tan eficientes como la Provincia, gastando menos?

Mientras tanto, la mirada ya está puesta en las próximas elecciones bonaerenses y en cómo la gestión del presupuesto electoral puede afectar la confianza de los votantes y la transparencia del proceso.