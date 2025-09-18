Milei reduce a la mitad los fondos para reconstruir Bahía Blanca

¿Sabés qué pasó con los fondos prometidos para reconstruir Bahía Blanca tras el temporal del 7 de marzo? La medida tomada por Javier Milei generó sorpresa y enojo: el gobierno libertario cortó a la mitad los recursos destinados a la recuperación de la ciudad. Lo que iba a ser un fondo de 200 mil millones, ahora se reduce a 100 mil millones, dejando a la ciudad en una situación crítica.

El recorte, firmado por Luis Caputo y Guillermo Francos, tomó por sorpresa incluso a la interna libertaria local, que meses atrás defendía el veto de Milei a una ley del Congreso que proponía un fondo similar. En aquel momento, el argumento del gobierno era que el auxilio financiero era “innecesario” porque ya se había creado un fondo directo por decreto. Ahora, ese mismo fondo sufre un recorte que compromete la reconstrucción.

La reacción en Bahía Blanca no se hizo esperar. La CGT local cuestionó duramente la medida: “Al ver el resultado de las elecciones dijeron ‘Que se arreglen solos, total nos votan igual’”, dijeron, reflejando la frustración de vecinos y comerciantes. Las redes sociales también explotaron con críticas a la decisión, que deja en riesgo obras esenciales, como tramos de la Ruta Nacional 3, puentes, accesos al puerto y obras pluviales.

La interna libertaria en la ciudad también está convulsionada. Oscar Liberman, referente de La Libertad Avanza en Bahía y cabeza de lista en la Sexta Sección, fue ninguneado por Karina Milei y Sebastián Pareja, lo que ya había generado tensiones. El recorte de fondos profundiza la incertidumbre y preocupa por un posible voto castigo en las próximas elecciones.

En el plano político, La Libertad Avanza había logrado resistir la ola peronista en las grandes ciudades de la provincia, ganando Bahía Blanca por más de 15 puntos, pero estas decisiones complican la percepción de la gestión local y nacional.

Desde la municipalidad reconocen que avanzar en las obras centrales sin aporte nacional es imposible. Además, advierten que el recorte afecta directamente a los comerciantes, empresas y vecinos que esperaban soluciones tras la inundación. La CGT insistió: “Es imperioso que todas las fuerzas vivas de la ciudad y los representantes políticos hagan escuchar sus voces y reclamen los recursos para evitar futuras catástrofes”.

El recorte de Milei, que reduce a la mitad los fondos originalmente destinados, deja un interrogante abierto: ¿cómo logrará Bahía Blanca reconstruirse y protegerse ante futuros temporales sin el respaldo financiero completo? Mientras tanto, vecinos y autoridades locales buscan alternativas para que la ciudad no quede atrapada entre la falta de recursos y las promesas incumplidas del gobierno nacional.