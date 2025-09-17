Del calorcito a las tormentas: el AMBA tendrá días primaverales hasta el viernes

La semana avanza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con condiciones estables y un marcado ascenso de temperatura. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles se presentará con cielo mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias, y temperaturas que oscilarán entre los 14°C de mínima y 24°C de máxima, configurando un ambiente primaveral ideal para actividades al aire libre.

El jueves mantendrá la nubosidad, aunque sin precipitaciones, con temperaturas levemente más bajas: mínima de 16°C y máxima de 23°C. Para el viernes, el panorama será similar, pero con un aumento de la máxima hasta los 26°C, lo que generará un clima cálido en la antesala del fin de semana.

Sin embargo, el sábado marcará un quiebre en las condiciones meteorológicas: se esperan lluvias y tormentas aisladas, junto con un descenso de la temperatura, que tendrá una mínima de 18°C y máxima de 20°C, acompañadas por vientos moderados del sector sur.

El domingo regresará la estabilidad, aunque con un marcado descenso térmico: mínima de 11°C y máxima de 17°C, lo que dará paso a un comienzo de semana más fresco. El lunes será una jornada soleada y fría por la mañana, con mínima de 8°C y máxima de 18°C, mientras que el martes mantendrá el cielo parcialmente nublado, con registros entre 10°C y 19°C, consolidando un inicio de semana fresco y estable.