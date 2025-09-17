Vacunación gratuita contra el dengue: cómo inscribirse y quiénes pueden recibirla

En el marco de la campaña provincial de prevención del dengue, la Municipalidad de La Plata anunció la apertura de la inscripción para que los vecinos de entre 15 y 59 años puedan recibir sin costo la vacuna contra esta enfermedad. La iniciativa busca reducir la circulación viral, proteger a la población de riesgo y evitar complicaciones ante el aumento de casos.

Para registrarse, los interesados deben ingresar a Mi Salud Digital, completar el formulario con sus datos personales y esperar la confirmación del turno por correo electrónico, que incluirá día, horario y lugar de vacunación. Desde la Secretaría de Salud local aclararon que no se realizan llamados telefónicos para pedir información personal, reforzando así la seguridad y transparencia del proceso.

Además de la inscripción digital, el Municipio intensificará las jornadas sanitarias en los barrios, con operativos puerta a puerta para promover el descacharrado, difundir la campaña y detectar posibles casos febriles.

La iniciativa se complementa con un fuerte llamado a la prevención. Las autoridades recuerdan la importancia de cortar el pasto semanalmente, eliminar objetos que acumulen agua, tapar tanques, limpiar canaletas, usar repelente y colocar mosquiteros, medidas clave para frenar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Con estas acciones, La Plata apunta a reducir el impacto de la enfermedad, proteger la salud de la comunidad y concientizar sobre la responsabilidad individual en la lucha contra el dengue.