Información General | 17 Sep
Salud Pública y Prevención en La Plata
Vacunación gratuita contra el dengue: cómo inscribirse y quiénes pueden recibirla
09:38 |La Municipalidad de La Plata abrió la inscripción para que vecinos de entre 15 y 59 años accedan a la vacuna contra el dengue de manera gratuita, con turnos asignados y operativos puerta a puerta.
En el marco de la campaña provincial de prevención del dengue, la Municipalidad de La Plata anunció la apertura de la inscripción para que los vecinos de entre 15 y 59 años puedan recibir sin costo la vacuna contra esta enfermedad. La iniciativa busca reducir la circulación viral, proteger a la población de riesgo y evitar complicaciones ante el aumento de casos.
Para registrarse, los interesados deben ingresar a Mi Salud Digital, completar el formulario con sus datos personales y esperar la confirmación del turno por correo electrónico, que incluirá día, horario y lugar de vacunación. Desde la Secretaría de Salud local aclararon que no se realizan llamados telefónicos para pedir información personal, reforzando así la seguridad y transparencia del proceso.
Además de la inscripción digital, el Municipio intensificará las jornadas sanitarias en los barrios, con operativos puerta a puerta para promover el descacharrado, difundir la campaña y detectar posibles casos febriles.
La iniciativa se complementa con un fuerte llamado a la prevención. Las autoridades recuerdan la importancia de cortar el pasto semanalmente, eliminar objetos que acumulen agua, tapar tanques, limpiar canaletas, usar repelente y colocar mosquiteros, medidas clave para frenar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.
Con estas acciones, La Plata apunta a reducir el impacto de la enfermedad, proteger la salud de la comunidad y concientizar sobre la responsabilidad individual en la lucha contra el dengue.