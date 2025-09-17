Cillian Murphy rompe el silencio y niega los rumores de ser Voldemort en la serie de Harry Potter

Por: Jonatan Anaquin

Durante los últimos días, la rumorología de Hollywood estalló con una noticia que, de confirmarse, habría sido una bomba: Cillian Murphy, flamante ganador del Oscar por Oppenheimer, iba a ponerse en la piel de Lord Voldemort en el reboot televisivo de Harry Potter que prepara HBO. Sin embargo, el propio actor irlandés se encargó de desmentir categóricamente esas versiones en una entrevista reciente, dejando en claro que nunca estuvo vinculado al proyecto.

El rumor nació en redes y foros de fanáticos, donde se especulaba con que Murphy, conocido por su intensidad interpretativa en papeles como Tommy Shelby en Peaky Blinders o el mismísimo J. Robert Oppenheimer, podía ser la carta fuerte de la plataforma para dar vida al mago oscuro. El eco de esta teoría llegó a tal punto que el actor tuvo que referirse al tema en el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz.

Con tono relajado, Murphy aclaró: “No, mis hijos me lo muestran de vez en cuando, pero no, no sé nada de eso.” Más allá de la negativa, aprovechó para rendir homenaje a Ralph Fiennes, el actor británico que interpretó a Voldemort en cinco películas de la saga cinematográfica: “Es muy difícil seguir lo que hace Ralph Fiennes. Es una auténtica leyenda de la actuación. Así que, mucha suerte a quien le toque.”

La frase deja claro que Murphy no solo se desmarca de la serie, sino que reconoce el peso de Fiennes en la construcción de uno de los villanos más icónicos del cine contemporáneo. Y es que la sombra del Lord Oscuro en la pantalla grande es larga: desde su aparición en Harry Potter y el Cáliz de Fuego (2005), Fiennes definió con su presencia física y su caracterización escalofriante a un personaje inseparable de su rostro y su voz.

Mientras tanto, HBO avanza firme en la producción de la serie, que tiene previsto su estreno en 2027 y que promete ser la adaptación más fiel a los libros de J.K. Rowling. El elenco ya está casi completo, con Dominic McLaughlin como Harry, Alastair Stout como Ron y Arabella Stanton como Hermione. A ellos se suman nombres de peso como John Lithgow en el rol de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Hagrid. Draco Malfoy estará interpretado por Lox Pratt, mientras que Johnny Flynn y Bertie Carvel darán vida a Lucius Malfoy y Cornelius Fudge, respectivamente.

El reparto también incluye a figuras como Bel Powley y Daniel Rigby en el rol de los Dursley, y el regreso de Warwick Davis como el profesor Filius Flitwick, un guiño nostálgico para los seguidores de la saga cinematográfica. El proyecto, que tiene como objetivo adaptar cada libro en una temporada completa, se presenta como una de las grandes apuestas de HBO para el final de la década.

La pregunta que queda en el aire, y que por ahora no tiene respuesta, es quién asumirá el desafío de encarnar al mayor villano del mundo mágico. El rechazo de Murphy deja libre el camino para que HBO busque a un actor capaz de sostener la comparación con Fiennes, pero también de darle un aire renovado a un personaje que definió a toda una generación de fanáticos.

Lo cierto es que, más allá de los rumores, la expectación por la serie de Harry Potter sigue en aumento. Y si algo dejó en claro Murphy, es que los zapatos de Lord Voldemort son demasiado grandes como para calzarlos a la ligera.