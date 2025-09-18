Deportes | 18 Sep
Hazaña histórica en el Mundial de Vóley
Argentina eliminó a Francia y avanzó a octavos en Filipinas 2025
09:42 |La Selección Argentina de Vóley, dirigida por Marcelo Méndez, venció en un dramático tie-break al bicampeón olímpico Francia, logró la clasificación a octavos de final y dejó afuera a uno de los máximos candidatos al título en el Mundial de Filipinas 2025.
La Selección Argentina de Vóley escribió una de las páginas más emocionantes de su historia reciente en el Mundial de Filipinas 2025. El equipo dirigido por Marcelo Méndez llegó a la última fecha de la fase de grupos con la obligación de vencer a Francia, bicampeón olímpico y gran candidato al título, para asegurarse el pasaje a octavos de final.
El camino hasta este momento había sido casi perfecto: victorias sobre Corea del Sur y Finlandia habían dejado bien posicionado al conjunto albiceleste. Sin embargo, una sorpresiva derrota de Francia ante Finlandia apretó el grupo y transformó el último partido en una verdadera final anticipada.
Argentina salió a la cancha con una mezcla de determinación y precisión que le permitió llevarse los dos primeros sets (28-26 y 25-23). Pero Francia reaccionó con toda su jerarquía y empató el partido ganando el tercer y cuarto parcial (25-21 y 25-20), llevando el duelo a un dramático tie-break.
En el set definitorio, Argentina demostró que no solo tiene juego, sino también temple y carácter. Cada punto fue una batalla, hasta que Vicentín, con un remate decisivo, selló la victoria y desató la locura. La imagen del jugador llevándose las manos a la cabeza simbolizó la magnitud del logro: Argentina eliminó a Francia y se metió entre los 16 mejores del mundo.
Este resultado no solo fortalece el proyecto de Méndez, sino que también confirma que Argentina está preparada para competir de igual a igual contra las potencias del vóley internacional. El próximo desafío será mantener este nivel en los octavos de final, donde la ilusión sigue más viva que nunca.