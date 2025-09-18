Escuelas primarias de La Plata y la región sin clases por jornada de perfeccionamiento docente

Este jueves, las escuelas primarias de La Plata y la región permanecen abiertas, pero no dictan clases. La decisión surge de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE), que organizó una jornada institucional de perfeccionamiento docente, una instancia clave para la formación continua de los maestros.

La medida alcanza a los establecimientos educativos de Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena, Punta Indio y La Plata, impactando en miles de estudiantes que este jueves tienen el día libre. Según informó la cartera educativa, este tipo de capacitaciones son parte de la agenda oficial que se desarrolla anualmente y que busca fortalecer la calidad pedagógica en toda la provincia.

En esta ocasión, las familias fueron notificadas a través de circulares oficiales, en las que se aclaró que las escuelas permanecerán abiertas, aunque sin clases, ya que los docentes se dedicarán de manera exclusiva a las actividades de actualización profesional.

Cabe recordar que el 21 de agosto se llevó a cabo una jornada similar en el nivel secundario, en el marco de la segunda Jornada Pedagógica Institucional Provincial 2025, que también implicó la suspensión de las actividades para los alumnos.

La realización de estas jornadas evidencia la intención de las autoridades de priorizar la capacitación docente, entendiendo que el fortalecimiento de la educación no solo depende de los programas y contenidos, sino también de la actualización permanente de los equipos de enseñanza.