Un episodio de cistitis aguda después de los 50 puede ser señal temprana de cáncer

¿Un simple ardor al orinar puede ser mucho más que una molestia pasajera? Esa es la pregunta que abre un estudio enorme hecho en Suecia, y que hoy prende una luz de alerta en mayores de 50 años. Lo que parece una infección común podría, en realidad, ser una señal temprana de algo más serio: ciertos tipos de cáncer.

Cistitis aguda y cáncer: qué dice la ciencia

Según un trabajo publicado en la revista BMJ Public Health por investigadores de la Universidad de Lund, un episodio de cistitis aguda en adultos mayores no siempre se queda en el cuadro típico de infecciones urinarias agudas. El estudio, que siguió a más de 3,5 millones de personas, muestra que este tipo de infección puede anticipar un riesgo mucho más alto de desarrollar cáncer urogenital (vejiga, próstata o endometrio).

El dato fuerte: en los tres meses posteriores a la infección, el riesgo de cáncer se dispara.

El de próstata: hasta siete veces más .

El de vejiga: 3,5 veces más en hombres y más de tres veces en mujeres .

Los ginecológicos: entre cuatro y ocho veces más en mujeres.

Una señal que no hay que pasar por alto

El análisis mostró que la cistitis precedió al diagnóstico de cáncer en casi el 10% de los casos. La edad promedio de detección fue de 76 años, y los tumores más comunes fueron el de próstata (39,5%), vejiga (32%) y endometrio (14%).

Aunque el riesgo baja con el tiempo, nunca vuelve del todo a los niveles iniciales. Y en términos generales, en los tres meses siguientes a la infección, el riesgo de cáncer urogenital fue 34 veces mayor en hombres y 30 veces mayor en mujeres.

Qué es la cistitis aguda

La cistitis aguda es la forma más común de infección urinaria. Afecta a más de la mitad de las mujeres en algún momento de su vida y también a los hombres, aunque en menor proporción. Sus síntomas —ardor, dolor y necesidad urgente de orinar— suelen resolverse con tratamiento, pero este estudio plantea que en mayores de 50 conviene mirar un poco más allá.

Por qué puede ser una señal temprana

Los investigadores explican que ciertos tumores podrían debilitar las defensas del tracto urinario y volverlo más propenso a infecciones. También puede pasar que el cáncer y la infección compartan síntomas, lo que lleva a diagnósticos iniciales equivocados.

En palabras simples: la cistitis puede estar tapando un problema más serio.

Límites del estudio

No todo está cerrado. Al ser un estudio observacional, no se puede afirmar que la cistitis cause cáncer. Además, no se tuvieron en cuenta factores como tabaquismo, obesidad o diabetes. Aun así, la muestra es tan grande que refuerza la idea de la cistitis aguda como marcador clínico temprano de cáncer urogenital.

Qué significa para vos

Si tenés más de 50 años y pasaste por un episodio de cistitis aguda, la recomendación de los especialistas es clara: no minimizarlo. Puede ser solo una infección pasajera, pero también la primera señal de un cáncer que conviene detectar cuanto antes.