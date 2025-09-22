Karina Milei y su influencia sobre Javier Milei: qué dicen los medios internacionales

Si pensabas que la política argentina ya había mostrado todo, la historia de Karina Milei y Javier Milei todavía tiene sorpresas. Su rol en el gobierno libertario y los recientes escándalos hicieron que hasta medios internacionales se pregunten si su relación política podría poner en riesgo los planes del presidente.

El Wall Street Journal, el diario más influyente en finanzas de Estados Unidos, advirtió que Karina Milei representa un peligro real para Javier Milei tras los escándalos de corrupción que rodean a la secretaria general de la presidencia. Según el análisis del diario, mientras Javier Milei eligió a un egresado de Harvard para la desregulación y a un ex banquero de Wall Street para manejar la economía, confió en una pequeña vendedora de tortas de Instagram como su principal socia política.

El Wall Street Journal asegura que esta elección amenaza la estrategia del gobierno y el plan de reconstruir la economía argentina. La nota menciona un escándalo de coimas de compañías farmacéuticas en el que estaría envuelta Karina Milei, y advierte que estas denuncias afectaron la imagen outsider del presidente y su rendimiento electoral en la Provincia, generando inquietud en los inversores extranjeros.

El rol de Karina Milei no es menor. El diario la describe como una especie de “co presidenta”, aunque también la compara con la primera dama, porque acompaña a su “hermano no casado” en reuniones con líderes mundiales. Esto generó críticas y rumores sobre su influencia en decisiones clave del gobierno.

El Wall Street Journal recuerda la polémica frase de Diego Spagnuolo sobre el “3% va para Karina” y cita a comerciantes que la califican: “Son tan corruptos como los anteriores”. En paralelo, el New York Times publicó que Karina Milei cobraba por organizar reuniones con su hermano y resaltó su rol en la estafa de Libra, además de subrayar su costado esotérico.

Ambos diarios coinciden en que estas situaciones no solo ponen en duda la gestión política y económica de Javier Milei, sino que también generan alarma en el mundo financiero internacional. Para los ciudadanos, la pregunta es clara: ¿hasta qué punto la influencia de Karina Milei puede afectar al gobierno y al país?

Por ahora, los analistas esperan movimientos estratégicos de Javier Milei y la evolución de las investigaciones sobre corrupción para saber si este riesgo se consolidará o si solo se trata de un capítulo más en la historia política argentina. Pero lo que queda claro es que la presencia de Karina Milei en la escena política nacional no pasa desapercibida, y su impacto puede ser decisivo en los próximos meses.