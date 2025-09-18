De los estudios de grabación al ascensor de la TV: el ascenso de Cindy Fos

La cantautora, actriz y modelo Cindy Fos se consolida como una de las artistas más versátiles de la escena actual. Además de su carrera musical, hoy brilla como panelista en “Historias de Ascensor TV” (Canal Metro, sábados 14 hs y domingos 22 hs), donde tiene una columna única en la que analiza escenas icónicas del cine y la televisión que transcurren en ascensores y lleva las inquietudes de los usuarios sobre el transporte vertical.

En la música, Cindy ha cantado a dúo con Miguel Ángel Cherutti y conquistó al público con sus presentaciones en el programa “Mañanísima” de Carmen Barbieri. Entre sus lanzamientos se destacan Libre, Sigue a tu corazón y el reggaetón pop Viva el amor, cuyo videoclip fue rodado en Sueca, tierra de sus raíces familiares. Su último estreno es “I Wanna Be Your Angel”, grabado en Los Ángeles junto a los productores americanos Betsy Hammer y Larry Treadwell, disponible en todas las plataformas.

Actualmente también estudia periodismo con Luis Ventura y protagoniza un show en vivo dedicado a la música de los 80, reafirmando su camino como una artista integral y de proyección internacional.

Instagram: @cindy.fos

Spotify: Cindy Fos

YouTube: Cindy Fos