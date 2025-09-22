Demoras en el Tren Roca: fallas en Constitución complican a miles de pasajeros

El Tren Roca, uno de los principales medios de transporte para conectar la zona sur del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires, inició la jornada de este viernes con demoras en todos sus ramales debido a una falla técnica en la Estación Constitución. Según informaron desde la empresa Trenes Argentinos, los inconvenientes comenzaron pasadas las 8:20 de la mañana, momento crítico en el que miles de usuarios dependen del servicio para llegar a sus trabajos, estudios y trámites.

Las demoras, estimadas en 10 minutos por formación, impactan en las vías que conectan La Plata, Bosques vía Quilmes, Bosques vía Temperley y Ezeiza, generando un efecto en cadena que ralentiza toda la red ferroviaria.

La empresa estatal comunicó que personal especializado se encuentra trabajando en el lugar para resolver el problema y restablecer la frecuencia habitual. Sin embargo, hasta el momento de la comunicación, no se había informado un horario preciso de normalización del servicio, lo que mantiene en alerta a los pasajeros que dependen de la puntualidad del tren.

El Tren Roca es uno de los ramales más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un flujo de cientos de miles de usuarios diarios, lo que convierte cualquier interrupción en un problema de gran magnitud para la movilidad urbana. Situaciones como esta evidencian la dependencia de la población en el transporte público y la necesidad de mantenimiento constante y mejoras tecnológicas para evitar interrupciones que afectan a toda la red de transporte.

En paralelo, las condiciones climáticas adversas que se esperan en la región —alerta amarillo por lluvias y ráfagas de viento— podrían agravar el escenario para el regreso de los usuarios durante la tarde, sumando complicaciones adicionales para la circulación.

La normalización del servicio será un factor determinante para evitar que el caos se prolongue durante el resto de la jornada.