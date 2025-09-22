La Plata se llena de arte: teatro, música y festivales para celebrar el fin de semana

El fin de semana en La Plata promete ser una verdadera fiesta cultural. La agenda presenta múltiples opciones para los vecinos y visitantes que quieran aprovechar su tiempo libre. La ciudad ofrecerá cine gratuito, funciones de Teatro por la Identidad, recitales en vivo, exposiciones artísticas y festivales para todas las edades.

La propuesta comenzó este viernes con la continuidad de las funciones de cines municipales, que permiten acercar el séptimo arte a todos los públicos de manera libre y gratuita. Además, en el Centro Cultural Islas Malvinas se inauguró la Expo de Arte Emergente, que se extenderá hasta el sábado y reúne a artistas locales en un espacio de exhibición y encuentro.

En paralelo, las salas de teatro de la ciudad se suman a las funciones de Teatro por la Identidad, un ciclo que desde hace años busca acompañar la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los nietos apropiados durante la dictadura. Estas obras no solo ofrecen entretenimiento, sino también reflexión y memoria colectiva.

El sábado será el turno de la música en vivo. Las plazas principales de la ciudad se llenarán de sonido con un especial de primavera de Rock en Plaza Rocha, ideal para disfrutar al aire libre.

Además, el mismo día tendrá lugar el Festival Multiverso en la Comunidad Ferroviaria (calle 3 y 526, Tolosa), que contará con la presentación de artistas reconocidos como Barbi Recanati, Ramiro Sagasti y Mi Amigo Invencible. La grilla incluye también ferias, intervenciones artísticas, radio abierta y un patio gastronómico, transformando el evento en una verdadera experiencia cultural integral.

El domingo, coincidiendo con el inicio de la primavera, se realizarán nuevas proyecciones de cine y habrá opciones pensadas especialmente para los niños. Entre ellas, la obra “Viajando al mundo de los cuentos” en la Sala Armando Discépolo y la presentación de “Brainrot” en el Teatro Metro, ambas ideales para disfrutar en familia.

La Plata confirma una vez más que su agenda cultural es una de las más variadas de la provincia, ofreciendo alternativas que combinan arte, memoria, música y entretenimiento. Con propuestas gratuitas y abiertas al público, la ciudad invita a los vecinos a ser protagonistas de un fin de semana diferente.

La agenda cultural

Viernes 19

14 - "Escena joven" - Expo de arte emergente

Centro Cultural Islas Malvinas

18 - Cine EcoSelect: La contraofensiva

Centro Cultural Islas Malvinas

18 - Presentación del libro: Traición tilinga, de Gonzalo Zuloaga

Casa Museo Almafuerte

18.30 - Festival Rec16

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

18.30 - Cine Select: López, el hombre que desapareció dos veces

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

19 - Teatro por la identidad - "Teoría de los conjuntos. Micromonólogos por la identidad"

Espacio para la memoria (ex Comisaría Quinta)

19 y 19.30 - Teatro por la Identidad - Muestra de ADULP Adultos

ADULP - 6 entre 43 y 44

20 - Teatro por la Identidad - "Nudos Blancos"

Radio Futura - 5 y 75

20 - Teatro por la Identidad - "Gris de ausencia"

El altillo del sur (1 y 67)

20 - Teatro por la Identidad - Edén

Escuela de Teatro de La Plata - Sede central de 51 entre 3 y 4

20 - Marina Fages

Ciudad de Gatos

20.30 - Teatro por la Identidad - Los carrotos de la ruta

Taller de Teatro de la UNLP - 41 entre 54 y 55

21 - Canciones de Cisterna

Espacio Live

21 - Teatro por la Identidad - Puzzle

Teatro La Lechuza - 58 entre 10 y 11

21- Teatro por la Identidad - Agonizantes

La Macacha - 69 entre 25y 26

21 - Teatro por la Identidad - Como los esquimales

La Mercería Teatro - 1 entre 36 y 37

21 - Nicolás Guthmann y Tomás Quintinpalma

Guajira Bar

21 - Dady Brieva monólogos - Un grito de corazón

Teatro Coliseo Podestá

21 - Blair

Teatro Ópera

21.30 - Teatro por la Identidad - Pandora, variedades escénica

Casa Hereje - 40 entre 14y 15

Sábado 20

14 - "Escena joven" - Expo de arte emergente

Centro Cultural Islas Malvinas

15 - Música en la Glorieta

Plaza San Martín

15 - Música en Plaza Italia

7 y 44

15.30 - Rock en Plaza Rocha

7 y 60

16 - Teatro por la Identidad - La planta de Bartolo

Espacio para la Memoria (ex Comisaría Quinta) -Diagonal 74 Nº 2833

18 - Teatro por la Identidad - La melancolía del puerto

Espacio para la Memoria (ex Comisaría Quinta) -Diagonal 74 Nº 2833

18.30 - Cine Select: López, el hombre que desapareció dos veces

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

19 - Festival Multiverso

Comunidad Ferroviaria

19 - Las olas

Viejo Almacén El Obrero (71 y 13)

Teatro por la identidad - Vertiginosa

Espacio 44 - 44 entre 4 y 5

Teatro por la identidad - El ojo de buitre

La Macacha - 69 entre 25 y 26

20 - Matambre, en busca del gaucho perdido

El altillo del sur (1 y 67)

20 - Alicia (musicalizada en vivo)

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20 - Martein

Ciudad de Gatos

20 - Valeria y los pajaros

Teatro de Cámara City Bell

20.30 - Teatro por la identidad - Historias húmedas platenses

Galón de Fierro - 15 y 71

20.30 - Cine Select: En lista de espera

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

21 - Teatro por la identidad - Mudanza

Patria Compañera - Diagonal 73 Nº 1556

21 -Teatro por la identidad - Cuánto vale la heladera

La Lechuza - 58 entre 10 y 11

21 - Teatro por la identidad - Todo tu cielo, mi infierno

Sala Tentempié - 66 entre 11 y 12

21 - Bye Bye

Sala Armando Discépolo

21 - A bailar mi amor

Guajira bar

21 - Clearwater

Teatro Metro

21 - La Nona

Teatro UNLP

21 - La Magalena, noche sabinera

Espacio Live

21.30 - Teatro por la identidad - Cuando los animales duermen

El medio aljibe - 11 entre 67 y 68

Domingo 21

15 - Amigos Brainrot

Teatro Metro

16 - Viajando al mundo de los cuentos

Sala Armando Discépolo

16 - Teatro x la Identidad - Cierre

Estación Provincial de 17 y 71

18 - Cine EcoSelect: La contraofensiva

Centro Cultural Islas Malvinas

20 - Bye Bye

Sala Armando Discépolo

20 - Cine Select: La chinoise

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20 - Cine EcoSelect: Bajo naranja

Centro Cultural Islas Malvinas

20 - Alex Anwandter

Ciudad de Gatos