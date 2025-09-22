lunes 22 de septiembre de 2025 - Edición Nº5291

Información General | 19 Sep

Cultura, arte y entretenimiento

La Plata se llena de arte: teatro, música y festivales para celebrar el fin de semana

La agenda del finde llega cargada de propuestas para todos los gustos: cine gratuito, Teatro por la Identidad, música en vivo, festivales y actividades para disfrutar en familia y con amigos.

El fin de semana en La Plata promete ser una verdadera fiesta cultural. La agenda presenta múltiples opciones para los vecinos y visitantes que quieran aprovechar su tiempo libre. La ciudad ofrecerá cine gratuito, funciones de Teatro por la Identidad, recitales en vivo, exposiciones artísticas y festivales para todas las edades.

La propuesta comenzó este viernes con la continuidad de las funciones de cines municipales, que permiten acercar el séptimo arte a todos los públicos de manera libre y gratuita. Además, en el Centro Cultural Islas Malvinas se inauguró la Expo de Arte Emergente, que se extenderá hasta el sábado y reúne a artistas locales en un espacio de exhibición y encuentro.

En paralelo, las salas de teatro de la ciudad se suman a las funciones de Teatro por la Identidad, un ciclo que desde hace años busca acompañar la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los nietos apropiados durante la dictadura. Estas obras no solo ofrecen entretenimiento, sino también reflexión y memoria colectiva.

El sábado será el turno de la música en vivo. Las plazas principales de la ciudad se llenarán de sonido con un especial de primavera de Rock en Plaza Rocha, ideal para disfrutar al aire libre.

Además, el mismo día tendrá lugar el Festival Multiverso en la Comunidad Ferroviaria (calle 3 y 526, Tolosa), que contará con la presentación de artistas reconocidos como Barbi Recanati, Ramiro Sagasti y Mi Amigo Invencible. La grilla incluye también ferias, intervenciones artísticas, radio abierta y un patio gastronómico, transformando el evento en una verdadera experiencia cultural integral.

El domingo, coincidiendo con el inicio de la primavera, se realizarán nuevas proyecciones de cine y habrá opciones pensadas especialmente para los niños. Entre ellas, la obra “Viajando al mundo de los cuentos” en la Sala Armando Discépolo y la presentación de “Brainrot” en el Teatro Metro, ambas ideales para disfrutar en familia.

La Plata confirma una vez más que su agenda cultural es una de las más variadas de la provincia, ofreciendo alternativas que combinan arte, memoria, música y entretenimiento. Con propuestas gratuitas y abiertas al público, la ciudad invita a los vecinos a ser protagonistas de un fin de semana diferente.

La agenda cultural

Viernes 19

  • 14 - "Escena joven" - Expo de arte emergente
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 18 - Cine EcoSelect: La contraofensiva
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 18 - Presentación del libro: Traición tilinga, de Gonzalo Zuloaga
    Casa Museo Almafuerte

  • 18.30 - Festival Rec16
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 18.30 - Cine Select: López, el hombre que desapareció dos veces
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 19 - Teatro por la identidad - "Teoría de los conjuntos. Micromonólogos por la identidad"
    Espacio para la memoria (ex Comisaría Quinta)
  • 19 y 19.30 - Teatro por la Identidad - Muestra de ADULP Adultos
    ADULP - 6 entre 43 y 44
  • 20 - Teatro por la Identidad - "Nudos Blancos"
    Radio Futura - 5 y 75
  • 20 - Teatro por la Identidad - "Gris de ausencia"
    El altillo del sur (1 y 67)

  • 20 - Teatro por la Identidad - Edén
    Escuela de Teatro de La Plata - Sede central de 51 entre 3 y 4
  • 20 - Marina Fages
    Ciudad de Gatos

  • 20.30 - Teatro por la Identidad - Los carrotos de la ruta
    Taller de Teatro de la UNLP - 41 entre 54 y 55
  • 21 - Canciones de Cisterna
    Espacio Live

  • 21 - Teatro por la Identidad - Puzzle
    Teatro La Lechuza - 58 entre 10 y 11
  • 21- Teatro por la Identidad - Agonizantes
    La Macacha - 69 entre 25y 26
  • 21 - Teatro por la Identidad - Como los esquimales
    La Mercería Teatro - 1 entre 36 y 37
  • 21 - Nicolás Guthmann y Tomás Quintinpalma
    Guajira Bar

  • 21 - Dady Brieva monólogos - Un grito de corazón
    Teatro Coliseo Podestá
  • 21 - Blair
    Teatro Ópera

  • 21.30 - Teatro por la Identidad - Pandora, variedades escénica
    Casa Hereje - 40 entre 14y 15

Sábado 20

  • 14 - "Escena joven" - Expo de arte emergente
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 15 - Música en la Glorieta
    Plaza San Martín
  • 15 - Música en Plaza Italia
    7 y 44
  • 15.30 - Rock en Plaza Rocha
    7 y 60

  • 16 - Teatro por la Identidad - La planta de Bartolo
    Espacio para la Memoria (ex Comisaría Quinta) -Diagonal 74 Nº 2833
  • 18 - Teatro por la Identidad - La melancolía del puerto
    Espacio para la Memoria (ex Comisaría Quinta) -Diagonal 74 Nº 2833

  • 18.30 - Cine Select: López, el hombre que desapareció dos veces
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 19 - Festival Multiverso
    Comunidad Ferroviaria

  • 19 - Las olas
    Viejo Almacén El Obrero (71 y 13)
  • Teatro por la identidad - Vertiginosa
    Espacio 44 - 44 entre 4 y 5
  • Teatro por la identidad - El ojo de buitre
    La Macacha - 69 entre 25 y 26
  • 20 - Matambre, en busca del gaucho perdido
    El altillo del sur (1 y 67)

  • 20 - Alicia (musicalizada en vivo)
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

  • 20 - Martein
    Ciudad de Gatos

  • 20 - Valeria y los pajaros
    Teatro de Cámara City Bell
  • 20.30 - Teatro por la identidad - Historias húmedas platenses
    Galón de Fierro - 15 y 71
  • 20.30 - Cine Select: En lista de espera
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

  • 21 - Teatro por la identidad - Mudanza
    Patria Compañera - Diagonal 73 Nº 1556
  • 21 -Teatro por la identidad - Cuánto vale la heladera
    La Lechuza - 58 entre 10 y 11
  • 21 - Teatro por la identidad - Todo tu cielo, mi infierno
    Sala Tentempié - 66 entre 11 y 12
  • 21 - Bye Bye
    Sala Armando Discépolo

  • 21 - A bailar mi amor
    Guajira bar

  • 21 - Clearwater
    Teatro Metro

  • 21 - La Nona
    Teatro UNLP
  • 21 - La Magalena, noche sabinera
    Espacio Live

  • 21.30 - Teatro por la identidad - Cuando los animales duermen
    El medio aljibe - 11 entre 67 y 68

Domingo 21

  • 15 - Amigos Brainrot
    Teatro Metro

  • 16 - Viajando al mundo de los cuentos
    Sala Armando Discépolo

  • 16 - Teatro x la Identidad - Cierre
    Estación Provincial de 17 y 71

  • 18 - Cine EcoSelect: La contraofensiva
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 20 - Bye Bye
    Sala Armando Discépolo
  • 20 - Cine Select: La chinoise
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

  • 20 - Cine EcoSelect: Bajo naranja
    Centro Cultural Islas Malvinas

  • 20 - Alex Anwandter
    Ciudad de Gatos

  • 20 - Prima Facie
    Teatro Coliseo Podestá
