El SMN anticipa hasta qué hora durará lo peor del temporal

La mañana de este viernes en La Plata comenzó con un fuerte temporal que sorprendió a los vecinos de la región. Pasadas las 9:30, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso meteorológico a muy corto plazo para La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio, entre otros distritos del AMBA.

El informe, emitido a las 9:24, alertó sobre la posibilidad de tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Este tipo de advertencia tiene una vigencia de dos horas, lo que significa que lo más fuerte del fenómeno se espera que cese cerca de las 11:30. Sin embargo, las autoridades no descartan nuevas actualizaciones durante el resto del día.

Además, la ciudad se mantiene bajo alerta amarillo, lo que indica un riesgo meteorológico moderado para el resto de la jornada y el fin de semana. Este nivel de alerta advierte que algunas tormentas podrían ser localmente severas, con ráfagas de viento que compliquen la circulación y ocasional caída de granizo.

08:00 h> Subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS entre las 10 y 12 h en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y ocasional caída de granizo. Estaremos actualizando. pic.twitter.com/gqbOF8LGMG — Clima La Plata (@ClimaMLP) September 19, 2025

En sintonía con el aviso del SMN, la Municipalidad de La Plata elevó el nivel de atención del riesgo a amarillo, reforzando las recomendaciones a la población: evitar circular por calles anegadas, retirar objetos que puedan volarse de balcones y asegurar techos y estructuras livianas.

La situación de inestabilidad se da en un contexto de temperaturas en ascenso y alta humedad, lo que genera condiciones propicias para la formación de tormentas de rápido desarrollo y alta intensidad. Los especialistas recomiendan seguir de cerca los partes oficiales y no confiarse en las ventanas de calma, ya que el clima podría volver a desmejorar en cualquier momento.