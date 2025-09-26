viernes 26 de septiembre de 2025 - Edición Nº5295

Opinión | 19 Sep

Lo metió preso con una falsa denuncia y le exige pagar cuota alimentaria

En un vivo de Instagram de @mimidominici, Silvana Lachimia contó el calvario que vive su hermano desde hace más de un año.

Gustavo, su hermano, lleva 11 meses privado de la libertad. Según relató Silvana, se encuentra en esa situación por una falsa denuncia. En diálogo con la periodista Mimi Dominici, expresó que su familia está destruida debido a las irregularidades del proceso judicial y que espera que visibilizar la historia sirva para que la justicia deje de ser injusta.

Con lágrimas en los ojos, pidió ayuda y acompañamiento, rogando no quedar sola en esta lucha hasta que la verdad llegue a quienes deben impartir justicia.

📌 Entrevista completa aquí 👇

Por: Mimi Dominici, Comunicadora Pública y Política.
Con: Silvana Lachimia

