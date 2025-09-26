Lo metió preso con una falsa denuncia y le exige pagar cuota alimentaria

Gustavo, su hermano, lleva 11 meses privado de la libertad. Según relató Silvana, se encuentra en esa situación por una falsa denuncia. En diálogo con la periodista Mimi Dominici, expresó que su familia está destruida debido a las irregularidades del proceso judicial y que espera que visibilizar la historia sirva para que la justicia deje de ser injusta.

Con lágrimas en los ojos, pidió ayuda y acompañamiento, rogando no quedar sola en esta lucha hasta que la verdad llegue a quienes deben impartir justicia.

📌 Entrevista completa aquí 👇

Por: Mimi Dominici, Comunicadora Pública y Política.

Con: Silvana Lachimia