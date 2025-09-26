La AFA presentó el plan de obras para modernizar el Estadio Único en La Plata

¿Qué va a pasar con el Estadio Único? Esa es la pregunta que muchos se hicieron después de que la AFA confirmara en La Plata el inicio de un plan de obras histórico. Y lo cierto es que el anuncio dejó más dudas que certezas: el proyecto promete transformar el estadio en la nueva Casa de las Selecciones Nacionales, pero… ¿qué significa en concreto y cómo impacta en los hinchas?

Este miércoles al mediodía, el Comité Ejecutivo de la AFA se reunió en la capital bonaerense para presentar oficialmente el llamado Masterplan. El encuentro tuvo a Claudio “Chiqui” Tapia al frente, acompañado por el gobernador Axel Kicillof y el intendente Julio Alak. Juntos mostraron un video institucional donde se detallaron las obras que se pondrán en marcha en el estadio platense.

Según adelantaron, el objetivo es modernizar de manera integral las instalaciones. El plan incluye:

Renovación completa del campo de juego.

Un sistema de iluminación de última generación.

Reparación y modernización del techo.

Refacción de vestuarios y áreas comunes.

Mejoras en la conectividad del predio.

Obras en el playón de acceso.

Intervención en la cancha auxiliar.

Todo esto apunta a que el Estadio Único se convierta en la “Casa del Fútbol Argentino”, un espacio pensado para todas las selecciones nacionales. En palabras de Tapia, la idea es “ponerlo al servicio de todos y que represente a nuestro fútbol en cada nivel”.

Por su parte, Kicillof destacó la importancia de la articulación entre Provincia y AFA: “Venimos trabajando desde hace meses. Nada mejor que darle este lugar a la AFA para que lo convierta en su hogar. Agradezco al Presidente por el gran momento del fútbol argentino”.

El cronograma ya está marcado: las obras comenzarían en el corto plazo y tienen como fecha de finalización marzo de 2026. El desafío será que los trabajos avancen sin frenar la actividad deportiva, dado que el estadio sigue siendo sede de partidos y eventos masivos.

En definitiva, el anuncio abre una etapa clave para el Estadio Único, que pasará de ser un escenario multiuso a un espacio emblemático del fútbol nacional. La pregunta que queda abierta es cómo convivirán las reformas con la vida cotidiana del deporte en la región.

Lo cierto es que el Masterplan ya está en marcha, y el futuro del estadio platense empieza a escribirse desde ahora.