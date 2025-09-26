Qué fue de los actores de Anaconda y cómo sigue la saga

¿Qué pasó con los protagonistas de Anaconda después del estreno que marcó a toda una generación? La película de 1997 todavía sigue siendo tema de charla, no solo por el monstruoso reptil del Amazonas, sino también por el camino que siguieron sus actores. Y ahora, con el anuncio de un reinicio de la saga con Jack Black, Paul Rudd y Thandiwe Newton, el interés volvió a crecer.

Pero antes de mirar al futuro, vale la pena repasar cómo el éxito de aquella cinta cambió la vida y la carrera de su elenco original.

Jon Voight: el cazador inolvidable

Su papel como Paul Serone lo convirtió en uno de los villanos más recordados del cine de los 90. Con Anaconda, Jon Voight reforzó una imagen que luego repetiría en títulos como Enemigo Público y Misión: Imposible.

Owen Wilson: del Amazonas a la comedia

Cuando interpretó a Gary Dixon, era casi un desconocido. Tras Anaconda, Owen Wilson se transformó en referente de la comedia con películas como Zoolander y Marley & Yo. Hoy es un rostro fijo de Hollywood.

Jennifer Lopez: salto al estrellato

La documentalista Terri Flores fue clave en su despegue. Después de Anaconda, Jennifer Lopez consolidó una carrera que la llevó a ser ícono mundial, tanto en la música como en el cine.

Ice Cube: rap y pantalla grande

Ya era famoso en la música, pero con su papel de Danny Rich se ganó también un lugar en Hollywood. Desde entonces, Ice Cube alternó entre cine de acción y comedia, además de mantener su peso en la cultura rap.

Eric Stoltz: perfil versátil

Como el antropólogo Steven Cale, aportó seriedad al grupo. Luego, Eric Stoltz trabajó en películas y series de culto como Pulp Fiction y Caprica, demostrando una carrera diversa.

Vincent Castellanos: el villano discreto

Interpretó a Mateo y, aunque tuvo roles en producciones como Mulholland Dr., con el tiempo eligió un perfil más bajo dentro de la industria.

Kari Wuhrer: entre la tele y la animación

En el papel de Denise, sumó tensión y drama. Más tarde, Kari Wuhrer se volcó a series y a dar voz en proyectos animados de Marvel y DC.

Jonathan Hyde: rostro clásico del cine

Fue Warren Westridge y ya venía de éxitos como Jumanji. Después de Anaconda, Jonathan Hyde siguió en películas de aventuras como Titanic y La momia.

Danny Trejo: breve pero recordado

Aunque apareció poco, su papel como cazador furtivo dejó huella. Desde entonces, Danny Trejo multiplicó su presencia en cine de acción, con títulos como Machete.

A casi tres décadas de su estreno, la película sigue viva en la memoria de los fans y mantiene su lugar como clásico del terror-aventura. El anuncio del nuevo reinicio no solo genera expectativa: también confirma que el éxito de la historia original nunca perdió vigencia.