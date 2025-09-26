Hugo Moyano critica públicamente a su hijo Pablo: “No entendía que había cambiado esta sociedad”

Durante su discurso en el reciente Comité Confederal de la CGT, Hugo Moyano hizo una fuerte reflexión sobre la salida de Pablo Moyano de la confederación, aludiendo que el motivo principal fue la dificultad de éste para reconocer los cambios sociales actuales.

“Tenía una forma un poco más dura… porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera”, afirmó el líder del gremio de Camioneros, al recordar la renuncia de Pablo como secretario general de la CGT.

Un mensaje con destinatarios múltiples

Más allá de su hijo, la frase también funcionó como una señal hacia los trabajadores y dirigentes internos que podrían estar desconectados de la nueva realidad social del país. Moyano aprovechó para destacar el perfil de Octavio Argüello, su elegido para ocupar un lugar clave dentro del triunvirato cegetista, valorando su origen humilde, su trayectoria legislativa y su vinculación con realidades populares. infobae

Tensiones de larga data

El desencuentro entre Hugo y Pablo Moyano no es nuevo. Se remontan a disputas internas dentro del sindicato, especialmente por la administración de las obras sociales y diferencias ideológicas que se hicieron públicas en los últimos años. Pablo ya había renunciado al cargo dentro de la CGT el 22 de noviembre del año pasado.

Proyección política y sindical

Hugo Moyano también utilizó el acto para reivindicar la necesidad de que la CGT dé un paso más allá de la mera presión gremial: propuso que se transforme en un instrumento de poder real, capaz de incidir de forma más directa en las políticas laborales y salariales, especialmente de cara a los desafíos que se avecinan hacia 2027.

Incluso dejó entrever que no promoverá a Jerónimo —otro de sus hijos— al rol de secretario de Juventud con aspiraciones en la conducción cegetista, argumentando que aún le falta “rodaje”. Esto abre interrogantes sobre quiénes serán los protagonistas del liderazgo sindical que viene.