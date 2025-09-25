Cuánto gana un cerrajero en CABA: el video viral que abrió debate en redes

¿Se puede ganar medio millón de pesos en un solo día trabajando de cerrajero? Esa fue la pregunta que explotó en redes sociales después de un video de TikTok que mostró, paso a paso, cuánto puede facturar este oficio en la CABA. El dato llamó la atención, generó sorpresa y hasta abrió un debate sobre el valor real del trabajo manual.

El clip, publicado por la cuenta Cerrajería 24/7 (@cerrajeriadoscuatrosiete), arrancó con una frase que atrapó a todos: “Un día siendo cerrajero en CABA”. Desde ahí, el video fue un recorrido transparente por las tareas diarias y la plata que deja cada servicio. La clave de su éxito fue mostrar números concretos y escenas reales, sin vueltas.

Cuánto cobra un cerrajero en un día

El registro se armó como una especie de “balance en vivo”. Primero, el reemplazo de una cerradura: 150 mil pesos. Después, la anulación de otra cerradura: 40 mil pesos. Más tarde, la apertura de un domicilio: 80 mil pesos. El plato fuerte fue la apertura de una puerta blindada, trabajo de alta dificultad: 125 mil pesos. Y para cerrar, un clásico: copias de llaves, que sumaron 101.500 pesos.

Al juntar todo, el resultado impacta: 496.500 pesos en 24 horas. Esa cifra fue la que disparó la viralización, porque muchos usuarios no podían creer que un día de trabajo dejara semejante ingreso.

El debate en redes

El video superó rápidamente las 80 mil reproducciones, con más de 2.000 “me gusta” y unos 200 comentarios. Ahí se abrió una grieta clara. De un lado, quienes defendieron al oficio: “El que sabe, cobra lo que vale”. Del otro, quienes compararon con otras profesiones mal pagas y hablaron de “injusticia”.

También aparecieron mensajes curiosos, como: “Después de ver esto quiero hacerme cerrajero” o “¿Alguien que recomiende un curso de cerrajería?”. Varios incluso dijeron que los chicos de hoy, en vez de soñar con ser futbolistas o streamers, podrían querer dedicarse a abrir puertas.

Lo que deja el fenómeno

Más allá de la polémica, lo que quedó claro es que las redes sociales están mostrando un costado distinto del mundo laboral. No se trata solo de entretenimiento: los usuarios buscan datos concretos, ejemplos reales y oficios que quizá nunca habían considerado. En este caso, el video de Cerrajería 24/7 puso a la cerrajería en el centro de la escena y despertó nuevas aspiraciones.

El boom confirma que hay una curiosidad enorme por saber cuánto gana un trabajador común en la vida real. Y, al mismo tiempo, marca que el debate sobre salarios y valor del trabajo seguirá abierto cada vez que una historia así se haga viral.