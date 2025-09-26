Diputados de Cornejo enfrentan presiones y terminan apoyando la educación pública

En una jornada decisiva para la política educativa del país, los diputados nacionales Lisandro Nieri y Pamela Verasay, alineados con Alfredo Cornejo, optaron por rechazar el veto al proyecto de financiamiento universitario, aún bajo intensas presiones provenientes de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La controversia se gestó horas antes de la votación, durante una reunión virtual convocada por Menem, en la que instó a los diputados cornejistas a modificar su postura. Fueron presiones directas para que se abstuvieran o votaran a favor del veto, gesto que hubiera fortalecido la posición del gobierno nacional.

Sin embargo, primó la defensa pública de las universidades nacionales. Nieri y Verasay justificaron su decisión apuntando al compromiso histórico con la educación gratuita como derecho democrático, más allá de las lealtades partidarias.

El resultado fue contundente: el veto presidencial al financiamiento universitario fue rechazado con 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones.

Este rechazo marca un precedente en la interna de los bloques radicales aliados al oficialismo, dejando al desnudo las tensiones entre disciplina política y reclamos sociales en materia educativa. Además, expone los límites de la presión institucional cuando entra en conflicto con demandas ciudadanas sensibles.