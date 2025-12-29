Mujeres en peligro: tres chicas desaparecidas en La Matanza y spot de Shell tirando a piba en una bolsa

Hablamos en exclusiva con Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de PBA sobre dos temas candentes que preocupan mucho en estos días:

Por un lado, el caso de la búsqueda de tres jóvenes en La Matanza: tienen entre 15 y 20 años y no se sabe de ellas hace tres días. Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez desaparecieron el pasado viernes 19 de septiembre a la noche, tras salir de la casa de una de ellas.

Por otra parte, la consultamos sobre el spot que una estación de servicio Shell de Crespo, Entre Ríos, publicó a través de un video en Instagram donde dos empleados metían a una mujer en una bolsa y la arrojaban a una camioneta para mandarla lejos y no verla más. Tras el repudio social y de colectivos feministas, la empresa borró el contenido y pidió disculpas. El Colectivo Periodistas Feministas de Entre Ríos denunció “apología de un delito y violencia simbólica de género”. La estación eliminó todos sus videos y cerró su cuenta de Instagram.