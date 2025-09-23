Los Amados celebran más de tres décadas de historia con un espectáculo lleno de nostalgia, humor y pasión

El grupo Los Amados, referente indiscutido de la música latinoamericana en Argentina, llega nuevamente a City Bell para celebrar su 35° aniversario con un espectáculo que reúne lo mejor de su trayectoria. Conformado por ocho músicos en escena, el show busca hacer partícipe al público de una experiencia única donde la música, el humor y la puesta teatral se entrelazan en un despliegue escénico de gran impacto visual.

En esta oportunidad, Los Amados ofrecerán un repertorio que incluirá boleros románticos, cumbias, salsas, merengues y cha-cha-chás, géneros que caracterizan el estilo de la agrupación y que han marcado el pulso de su carrera. La propuesta no se limita a la música: el vestuario y la estética del show también son protagonistas, generando una atmósfera de color, glamour y fiesta.

Dentro del setlist, el público podrá disfrutar de canciones inmortales como "Tú me acostumbraste", "Contigo en la distancia", "Tres palabras" y "Historia de un amor", verdaderas joyas que apelan a la nostalgia y la emoción colectiva. La agrupación se ha destacado por mantener viva la memoria de estos clásicos, reversionándolos con un estilo propio que combina teatralidad y cercanía con la audiencia.

Este espectáculo representa un renovado vínculo con el público de La Plata y City Bell, quienes históricamente han acompañado a Los Amados en su recorrido artístico. La función se desarrollará en el Teatro de Cámara de City Bell, un espacio íntimo que potencia la experiencia en vivo, permitiendo al espectador sumergirse en el clima festivo de la velada.

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse online a través de Alpogo o presencialmente en la librería Libro 49, ubicada en City Bell. La producción remarca que se trata de una única función, por lo que recomiendan adquirirlas con anticipación para asegurar un lugar en esta celebración de más de tres décadas de historia musical.