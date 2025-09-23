Gimnasia en alerta: el Lobo no logra despegar y sigue comprometido en la lucha por el descenso

La realidad de Gimnasia y Esgrima La Plata en el Torneo Clausura es, una vez más, la de pelear por la permanencia en Primera División. Luego de un arranque irregular, en el que alternó derrotas y victorias importantes, el equipo dirigido por Alejandro Orfila parecía encontrar aire con triunfos ante Independiente y Godoy Cruz, pero las dos derrotas consecutivas ante Lanús y San Martín de San Juan volvieron a dejarlo al borde del abismo.

El Lobo logró una victoria clave ante Atlético Tucumán, alcanzando los 26 puntos y empatando la línea de Unión de Santa Fe, pero el golpe fue duro: en el enfrentamiento directo cayó ante el Tatengue, que lo superó en la tabla. La reciente derrota frente a Deportivo Riestra por 1-0 profundizó la preocupación en el Bosque.

El contexto es complejo. Los rivales directos —San Martín de San Juan, Sarmiento, Aldosivi, Banfield y Belgrano— suman de manera intermitente, lo que genera un panorama muy ajustado en la tabla anual. Vélez le dio un respiro a Gimnasia al vencer a San Martín de San Juan, pero la irregularidad del equipo Mens Sana impide que pueda despegar definitivamente.

La lucha por la permanencia no solo depende de los resultados propios. Cada empate o victoria de los rivales directos puede modificar el escenario de una semana a otra. El Lobo necesita sumar puntos de manera urgente para no quedar condicionado en la tabla de promedios del 2025, que lo obligaría a arrancar la próxima temporada en zona de riesgo.

La presión sobre el plantel y el cuerpo técnico es evidente: cada partido es una final y los hinchas saben que, de no reaccionar pronto, el equipo podría comprometer seriamente su permanencia en Primera División.