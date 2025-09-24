Estudiantes prepara un banderazo histórico para recibir a Flamengo

La ciudad de La Plata se prepara para vivir una de esas noches mágicas que quedan grabadas en la memoria. Este jueves a las 21:30, el estadio de Estudiantes será el escenario de la revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Flamengo, un duelo que puede marcar un antes y un después en la campaña del Pincha.

Conscientes de la importancia de este encuentro, los hinchas comenzaron a movilizarse para generar una atmósfera única y acompañar al equipo desde el primer minuto. A través de las redes sociales, León Pagliari, referente de la Agrupación Los Pibes de City Bell, confirmó que se está preparando un banderazo sin precedentes para recibir al plantel.

La convocatoria está hecha: los simpatizantes se reunirán desde las 19 horas en la esquina de 1 y 53, punto estratégico para esperar la llegada del ómnibus que traslada a la delegación. La idea es llenar las calles de color, ruido y aliento, con fuegos artificiales, bombas de humo, bengalas y banderas, transformando el recibimiento en una verdadera fiesta popular.

El último recibimiento de este tipo se había dado en la fase de grupos, pero lo que se prepara ahora busca superar todo lo anterior. La hinchada sabe que en este tipo de series el empuje del público puede inclinar la balanza y convertirse en un factor determinante para motivar a los jugadores.

Después de la victoria ante Defensa y Justicia con un equipo alternativo, el conjunto de Eduardo Domínguez vuelve a enfocarse en la Libertadores. La serie contra el Mengao está abierta, y el plantel sabe que jugar de local, con un estadio repleto y una hinchada enardecida, puede ser el impulso que necesitan para soñar con las semifinales.

No se trata solo de fútbol, sino de un ritual colectivo en el que cada cántico, cada bengala y cada bandera se convierten en un mensaje de apoyo. Estudiantes tiene historia copera y sus hinchas quieren recordarle a Flamengo que en La Plata el fútbol se vive de otra manera.