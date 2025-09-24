Plaza Moreno se viste de verde, amarillo y samba para celebrar el Brazilian Day

Este domingo, Plaza Moreno se transformará en un rincón de Brasil para recibir al Brazilian Day, el evento más importante de la comunidad brasileña en La Plata. Tras haber sido reprogramado por el mal clima, el festival abrirá sus puertas de 10 a 19.30 con entrada libre, ofreciendo una jornada de música, danza, color y sabores que acercará a los platenses la tradición cultural del país vecino.

El evento busca fortalecer los vínculos culturales y celebrar la diversidad, reuniendo a cientos de vecinos en una experiencia que mezcla el espíritu festivo de Brasil con la identidad platense.

El escenario principal será el epicentro del festival, con shows de Frederico Reyna, Lu Garrote, João Bueno, Sebastián, DJ Dark Panda y DJ Nico Cush, entre otros. Además, se presentarán bandas de renombre como Pulo do Gato, Grupo Pavilhão do Samba, Grupo Sambaires, Grupo DanceFit, Diego Fontoura y Banda, La Marea, Kalunga Afro, Bloco Afro Latinoamericano y Escola de Samba Esmeralda, que traerán la energía y el ritmo carioca a la ciudad.

Los bloquinhos, característicos de las celebraciones brasileñas, recorrerán Plaza Moreno para llenar de color y baile cada rincón. Entre los confirmados se encuentran Bloco La Marea, Bloco Pangea, Roda de Samba de Mulheres, Passistas Essência do Samba y Tropa Reveillon Axé Dance.

Además, el corredor gastronómico ofrecerá platos típicos de Brasil, una oportunidad única para degustar sabores como feijoada, coxinhas y caipirinhas.

La Municipalidad de La Plata, junto al Consulado General de Brasil y Patria Brasil, organizan el evento con el objetivo de que sea un punto de encuentro cultural abierto a todos los vecinos. La jornada está diseñada para ser disfrutada en familia, convirtiéndose en una verdadera fiesta de integración y diversidad cultural.