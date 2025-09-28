Bajo el manto de una ayuda que busca rescatar el fallido programa económico del desorientado titular del Ejecutivo argentino Javier Milei, el 45º y 47º presidente norteamericano Donald Trump ejerce una clara e inaceptable injerencia en la política de nuestro país, soberano e independiente de cualquier poder mundial.

Otra vez sopa, parece que no aprenden: ayer Braden o Perón, hoy Trump + Milei o Soberanía y Patria.

Este salvataje llega de la mano de condicionamientos que comprometen la soberanía del país, en una demostración más del desgobierno de Javier Milei, quien irresponsablemente somete los destinos de la Patria a los intereses de una potencia extranjera, sin reparar en los altísimos costos que deberán pagar las actuales y futuras generaciones de argentinos.

Por Antonio Arcuri



(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.