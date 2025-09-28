Lanús hizo historia en el Maracaná y cumplió el sueño de sus socios más fieles

Lanús volvió a vivir una noche épica en la Copa Sudamericana. En el legendario estadio Maracaná, el equipo de Mauricio Pellegrino igualó 1-1 con Fluminense y, gracias a la ventaja obtenida en La Fortaleza, selló su pase a las semifinales del certamen continental.

Pero la clasificación no fue solo un triunfo futbolístico: también fue una caricia al corazón de los hinchas. La dirigencia del Granate sorprendió con un gesto cargado de simbolismo al invitar a socios mayores de 65 años a viajar en avión en clase ejecutiva para acompañar al equipo en Brasil.

Muchos de ellos son testigos de la historia grande y chica del club: desde aquellos duros años en la tercera división en los 80 hasta las consagraciones internacionales más recientes. Anoche, en Río de Janeiro, pudieron ver a su Lanús escribiendo un nuevo capítulo de gloria, y lo hicieron en carne propia, compartiendo la pasión con las generaciones más jóvenes que colmaron las tribunas.

La fiesta granate en el Maracaná quedará grabada no solo por el resultado deportivo, sino también por la unión entre pasado y presente, por la emoción de esos socios que convirtieron el viaje en un recuerdo eterno y por un equipo que sigue demostrando que el sueño de Lanús no tiene fronteras.