Los creadores de contenido más ricos del mundo en 2025

¿Alguna vez te preguntaste quiénes son los creadores de contenido más ricos del mundo y cómo lograron amasar millones? La respuesta no solo sorprende, sino que revela cómo la economía digital cambió para siempre.

En 2025, Forbes publicó la lista de los 50 creadores de contenido más poderosos e influyentes a nivel global. Entre ellos, MrBeast lidera con 85 millones de dólares en ganancias y más de 634 millones de seguidores. Su programa Beast Games rompió récords de audiencia en Amazon Prime, y su imperio se extendió a marcas como Feastables y MrBeast Burger, demostrando que los creadores de contenido pueden trascender lo digital y convertirse en empresarios exitosos en el mundo real.

El crecimiento de estos influencers refleja la fuerza de la economía digital. En conjunto, los 50 más ricos acumulan 3.400 millones de seguidores y generan ingresos estimados en 853 millones de dólares, un aumento del 18% respecto al año anterior. Plataformas como YouTube, TikTok e Instagram permiten que los creadores de contenido diversifiquen sus negocios: desde productos y merchandising hasta programas de TV y podcasts.

No solo se trata de seguidores. La inversión privada en este sector nunca fue tan fuerte. Eric Sheridan, de Goldman Sachs, afirma que los fondos destinados a los creadores de contenido y las herramientas que potencian su trabajo alcanzaron niveles récord. Este flujo de capital convierte a los creadores en verdaderos canales de medios, con influencia comparable a las grandes cadenas tradicionales.

Después de MrBeast, la lista continúa con Dhar Mann, que produce lecciones de vida con millones de vistas anuales; Jake Paul, que combina deportes y entretenimiento; y Rhett & Link, pioneros de la comedia en YouTube. Otros nombres destacados son Alex Cooper, que diversificó su podcast y sus marcas de bebidas, y Charli D’Amelio, estrella de TikTok que expandió su influencia al mundo de la moda y los negocios familiares.

El fenómeno no muestra signos de desaceleración. Según Goldman Sachs, hay 67 millones de creadores de contenido en todo el mundo, y se espera que sean 107 millones para 2030. La expansión de la audiencia y la adopción masiva de plataformas digitales consolidan el rol de estos influencers como actores clave de la economía digital.

La historia de los creadores de contenido más ricos enseña algo claro: no se trata solo de fama, sino de estrategia, diversificación y visión de negocios. Cada seguidor, cada video y cada producto cuentan, y el ecosistema sigue creciendo, dejando abierta la pregunta: ¿quién será el próximo en romper todos los récords?