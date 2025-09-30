Información General | 27 Sep
Ensalada rusa sin mayonesa: receta fácil y liviana
¿Te imaginaste alguna vez disfrutar de una ensalada rusa sin mayonesa y que igual quede cremosa y deliciosa? Muchos piensan que esto es imposible, pero hay un truco simple que cambia todo: usar yogur natural o palta para mantener la textura, sin renunciar al sabor clásico que todos amamos.
La ensalada rusa, aunque nació en el siglo XIX en Rusia, se popularizó en América Latina y se volvió un clásico en reuniones familiares, almuerzos y celebraciones. Tradicionalmente lleva papas, zanahorias y arvejas, y algunas variantes incluyen huevo, manzana o jamón. Pero si querés una versión más liviana y sin mayonesa, podés mantener la identidad del plato sin perder frescura ni sabor.
Receta de ensalada rusa sin mayonesa
Esta versión es rápida, fácil y saludable. Ideal para quienes buscan opciones más ligeras o para personas con restricciones alimentarias. Los vegetales se cocinan al dente, se enfrían y se mezclan con un aderezo cremoso alternativo: yogur natural sin azúcar o palta triturada. Así logramos la textura suave y cremosa de la ensalada clásica, pero de manera más saludable.
Ingredientes (4 a 6 porciones como guarnición)
-
3 papas medianas
-
2 zanahorias grandes
-
1 taza de arvejas (congeladas o enlatadas)
-
1 pepinillo en vinagre (opcional)
-
4 cucharadas de yogur natural sin azúcar (o vegetal)
-
1 cucharada de aceite de oliva
-
1 cucharadita de jugo de limón o vinagre de manzana
-
Sal y pimienta a gusto
-
(Opcional) ½ palta madura
Preparación paso a paso
-
Pelar las papas y zanahorias. Cortar en cubos pequeños.
-
Hervir las zanahorias 5 minutos con sal, agregar las papas y cocinar 10-12 minutos más hasta que estén tiernas pero firmes.
-
Cocinar las arvejas aparte si están congeladas; si son enlatadas, escurrir.
-
Enfriar los vegetales bajo agua fría y reservar.
-
Mezclar el yogur con aceite, jugo de limón, sal y pimienta. Para una versión más cremosa, usar palta.
-
Combinar los vegetales con el aderezo y agregar pepinillo si querés un toque ácido.
-
Refrigerar al menos 20 minutos antes de servir.
Tiempo total
Aprox. 45 minutos: 10 para cortar, 15-20 para cocinar, 5 para enfriar y 10 para mezclar.
Conservación
Se puede mantener refrigerada hasta 3 días en un recipiente hermético. Al no llevar mayonesa, es más estable y segura frente a cambios de temperatura.
Valor nutricional aproximado por porción (200 g)
-
Calorías: 180
-
Grasas: 6 g
-
Grasas saturadas: 1 g
-
Carbohidratos: 25 g
-
Azúcares: 4 g
-
Proteínas: 4 g
Esta receta demuestra que la ensalada rusa sin mayonesa puede ser igual de sabrosa, más liviana y saludable. Es perfecta para acompañar carnes, empanadas o como plato principal en días cálidos. Y si querés darle un giro todavía más nutritivo, probá agregar palta al aderezo: vas a sorprenderte de lo cremosa que queda.