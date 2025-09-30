Ensalada rusa sin mayonesa: receta fácil y liviana

¿Te imaginaste alguna vez disfrutar de una ensalada rusa sin mayonesa y que igual quede cremosa y deliciosa? Muchos piensan que esto es imposible, pero hay un truco simple que cambia todo: usar yogur natural o palta para mantener la textura, sin renunciar al sabor clásico que todos amamos.

La ensalada rusa, aunque nació en el siglo XIX en Rusia, se popularizó en América Latina y se volvió un clásico en reuniones familiares, almuerzos y celebraciones. Tradicionalmente lleva papas, zanahorias y arvejas, y algunas variantes incluyen huevo, manzana o jamón. Pero si querés una versión más liviana y sin mayonesa, podés mantener la identidad del plato sin perder frescura ni sabor.

Receta de ensalada rusa sin mayonesa

Esta versión es rápida, fácil y saludable. Ideal para quienes buscan opciones más ligeras o para personas con restricciones alimentarias. Los vegetales se cocinan al dente, se enfrían y se mezclan con un aderezo cremoso alternativo: yogur natural sin azúcar o palta triturada. Así logramos la textura suave y cremosa de la ensalada clásica, pero de manera más saludable.

Ingredientes (4 a 6 porciones como guarnición)

3 papas medianas

2 zanahorias grandes

1 taza de arvejas (congeladas o enlatadas)

1 pepinillo en vinagre (opcional)

4 cucharadas de yogur natural sin azúcar (o vegetal)

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de jugo de limón o vinagre de manzana

Sal y pimienta a gusto

(Opcional) ½ palta madura

Preparación paso a paso

Pelar las papas y zanahorias. Cortar en cubos pequeños. Hervir las zanahorias 5 minutos con sal, agregar las papas y cocinar 10-12 minutos más hasta que estén tiernas pero firmes. Cocinar las arvejas aparte si están congeladas; si son enlatadas, escurrir. Enfriar los vegetales bajo agua fría y reservar. Mezclar el yogur con aceite, jugo de limón, sal y pimienta. Para una versión más cremosa, usar palta. Combinar los vegetales con el aderezo y agregar pepinillo si querés un toque ácido. Refrigerar al menos 20 minutos antes de servir.

Tiempo total

Aprox. 45 minutos: 10 para cortar, 15-20 para cocinar, 5 para enfriar y 10 para mezclar.

Conservación

Se puede mantener refrigerada hasta 3 días en un recipiente hermético. Al no llevar mayonesa, es más estable y segura frente a cambios de temperatura.

Valor nutricional aproximado por porción (200 g)

Calorías: 180

Grasas: 6 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 25 g

Azúcares: 4 g

Proteínas: 4 g

Esta receta demuestra que la ensalada rusa sin mayonesa puede ser igual de sabrosa, más liviana y saludable. Es perfecta para acompañar carnes, empanadas o como plato principal en días cálidos. Y si querés darle un giro todavía más nutritivo, probá agregar palta al aderezo: vas a sorprenderte de lo cremosa que queda.