Cómo hacer chupetines de chocolate caseros y fáciles

¿Alguna vez te imaginaste preparando tus propios chupetines de chocolate en casa sin complicarte? Te vas a sorprender de lo sencillo que es y de la cantidad de formas y combinaciones que podés crear.

¿Alguna vez te imaginaste preparando tus propios chupetines de chocolate en casa sin complicarte? Te vas a sorprender de lo sencillo que es y de la cantidad de formas y combinaciones que podés crear. Lo mejor es que no hace falta ser un experto en repostería para lograr un resultado vistoso y delicioso.

Los chupetines de chocolate caseros son ideales para sorprender en fiestas infantiles, como souvenirs comestibles o para darte un gusto dulce a cualquier hora del día. Además, se pueden personalizar con confites, coco rallado o frutos secos, dándoles un toque único y divertido.

Receta de Chupetines de Chocolate Caseros

Preparar estos chupetines de chocolate es más fácil de lo que parece. Solo necesitás fundir chocolate —negro, con leche o blanco— y verterlo en moldes con palitos. Antes de que se enfríen, podés decorarlos con lo que tengas a mano.

Esta receta rápida y fácil no requiere técnicas complicadas, solo un poco de paciencia mientras el chocolate se endurece. Con moldes de silicona o una bandeja con papel manteca, cualquiera puede lograr un resultado atractivo y delicioso.

Ingredientes

  • 200 g de chocolate cobertura (negro, blanco o con leche)

  • Palitos para chupetines

  • Moldes de silicona o bandeja con papel manteca

  • Toppings opcionales: granas, coco rallado, mini confites, frutos secos picados

  • 1 cucharadita de manteca o aceite vegetal (opcional, para dar brillo)

Paso a paso

  1. Preparar los moldes colocando los palitos en el espacio destinado, o sobre papel manteca si no se usan moldes especiales.

  2. Triturar el chocolate y fundirlo al baño María o en microondas a intervalos de 30 segundos, mezclando hasta obtener una textura fluida y brillante. Podés añadir manteca para un acabado más suave.

  3. Verter el chocolate fundido en los moldes, cubriendo bien la base del palito.

  4. Decorar con toppings al gusto antes de que se enfríe.

  5. Llevar a la heladera o freezer por al menos 15 minutos, hasta que los chupetines estén firmes.

  6. Desmoldar con cuidado y servir o guardar.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes y moldes: 10 minutos

  • Fundido del chocolate: 5 minutos

  • Armado de los chupetines: 5 minutos

  • Enfriado: 15 minutos
    Total aproximado: 35 minutos

Porciones y conservación

Con 200 g de chocolate, obtendrás entre 12 y 16 chupetines de chocolate, dependiendo del tamaño de los moldes. Se conservan hasta 2 semanas en un lugar fresco y seco, o en la heladera si hace calor, siempre en un recipiente hermético.

Información nutricional

  • Calorías: 90

  • Grasas: 6 g

  • Grasas saturadas: 3,5 g

  • Carbohidratos: 8 g

  • Azúcares: 6 g

  • Proteínas: 1 g

Esta sencilla receta de chupetines de chocolate es perfecta para iniciarte en la repostería casera y sorprender a todos con algo dulce, divertido y totalmente personalizado. Lo increíble es que con ingredientes accesibles, podés crear variantes únicas que seguro van a ser el hit de cualquier celebración.

