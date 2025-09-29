Información General | 29 Sep
Cómo hacer chupetines de chocolate caseros y fáciles
10:00 |¿Alguna vez te imaginaste preparando tus propios chupetines de chocolate en casa sin complicarte? Te vas a sorprender de lo sencillo que es y de la cantidad de formas y combinaciones que podés crear.
Los chupetines de chocolate caseros son ideales para sorprender en fiestas infantiles, como souvenirs comestibles o para darte un gusto dulce a cualquier hora del día. Además, se pueden personalizar con confites, coco rallado o frutos secos, dándoles un toque único y divertido.
Receta de Chupetines de Chocolate Caseros
Preparar estos chupetines de chocolate es más fácil de lo que parece. Solo necesitás fundir chocolate —negro, con leche o blanco— y verterlo en moldes con palitos. Antes de que se enfríen, podés decorarlos con lo que tengas a mano.
Esta receta rápida y fácil no requiere técnicas complicadas, solo un poco de paciencia mientras el chocolate se endurece. Con moldes de silicona o una bandeja con papel manteca, cualquiera puede lograr un resultado atractivo y delicioso.
Ingredientes
-
200 g de chocolate cobertura (negro, blanco o con leche)
-
Palitos para chupetines
-
Moldes de silicona o bandeja con papel manteca
-
Toppings opcionales: granas, coco rallado, mini confites, frutos secos picados
-
1 cucharadita de manteca o aceite vegetal (opcional, para dar brillo)
Paso a paso
-
Preparar los moldes colocando los palitos en el espacio destinado, o sobre papel manteca si no se usan moldes especiales.
-
Triturar el chocolate y fundirlo al baño María o en microondas a intervalos de 30 segundos, mezclando hasta obtener una textura fluida y brillante. Podés añadir manteca para un acabado más suave.
-
Verter el chocolate fundido en los moldes, cubriendo bien la base del palito.
-
Decorar con toppings al gusto antes de que se enfríe.
-
Llevar a la heladera o freezer por al menos 15 minutos, hasta que los chupetines estén firmes.
-
Desmoldar con cuidado y servir o guardar.
Tiempo de preparación
-
Preparación de ingredientes y moldes: 10 minutos
-
Fundido del chocolate: 5 minutos
-
Armado de los chupetines: 5 minutos
-
Enfriado: 15 minutos
Total aproximado: 35 minutos
Porciones y conservación
Con 200 g de chocolate, obtendrás entre 12 y 16 chupetines de chocolate, dependiendo del tamaño de los moldes. Se conservan hasta 2 semanas en un lugar fresco y seco, o en la heladera si hace calor, siempre en un recipiente hermético.
Información nutricional
-
Calorías: 90
-
Grasas: 6 g
-
Grasas saturadas: 3,5 g
-
Carbohidratos: 8 g
-
Azúcares: 6 g
-
Proteínas: 1 g
Esta sencilla receta de chupetines de chocolate es perfecta para iniciarte en la repostería casera y sorprender a todos con algo dulce, divertido y totalmente personalizado. Lo increíble es que con ingredientes accesibles, podés crear variantes únicas que seguro van a ser el hit de cualquier celebración.