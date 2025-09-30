Grave accidente entre moto y colectivo en La Plata: un hombre de 35 años permanece internado

En horas de la mañana del 26 de septiembre de 2025, un grave accidente de tránsito ocurrió en la ciudad de La Plata, más precisamente en la intersección de las calles 13 y 72. De acuerdo con el parte policial y hospitalario, el siniestro involucró a un motociclista y un colectivo de la empresa TALP, cuando el primero impactó en la parte trasera del transporte público.

La víctima fue identificada como Néstor Rocha, de 35 años, domiciliado en 83 y 121 bis. Según informaron fuentes médicas, el hombre sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) con aparente pérdida de conocimiento, además de politraumatismos como consecuencia del impacto.

El herido fue asistido en el lugar por una ambulancia del SAME N° 14, a cargo del doctor Fernando Anze, quien coordinó el traslado urgente al Hospital Interzonal General de Agudos (H.I.G.A.) San Martín. Rocha ingresó a la Sala 27 del nosocomio, donde permanece en observación mientras se aguardan nuevos informes sobre su evolución clínica.

Personal policial trabajó en el lugar para establecer las circunstancias exactas del accidente y labrar las actuaciones correspondientes bajo la carátula de “Lesiones Culposas”. Hasta el momento, no se reportaron heridos entre los pasajeros del colectivo.