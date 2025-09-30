Alak asiste a los chicos: obras en la Casa del Niño Paulo VI en Tolosa

El intendente de La Plata, Julio Alak, recorrió este viernes el inicio de los trabajos de puesta en valor en la Casa del Niño Paulo VI, ubicada en calle 17 entre 530 y 531 de Tolosa. La ejecución forma parte del Plan Escuelas en Obra articulado con la Provincia y busca mejorar la infraestructura del espacio.

“Estas obras nos permiten brindarles a los estudiantes un espacio más seguro y de mejor calidad para su desarrollo educativo y social”, destacó Alak durante la visita al establecimiento, que acompaña diariamente a 81 chicos y chicas.

Además, el jefe comunal resaltó el valor del centro educativo no formal, que funciona a contraturno de jardines y primarias para fortalecer el aprendizaje integral y transmitir valores como respeto, trabajo en equipo y tolerancia, ofreciendo talleres, recreación, alimentación y contención para niños y niñas de 3 a 11 años.

Las tareas edilicias incluirán la reparación de cubiertas, filtraciones, tanques de agua, desagües pluviales y cloacales, junto a intervenciones en veredas, muros, pisos, aberturas, instalaciones eléctricas y sanitarias. También se prevé la colocación de nuevo mobiliario, iluminación LED, sistema de alarma y trabajos de pintura general.

Además, se avanzará con la refacción de cielorrasos en el comedor y los baños, la reparación de rejas y puertas, la instalación de nuevas aberturas y cerraduras y la colocación de un portero eléctrico y señalética inclusiva para el transporte escolar, entre otras tareas.

La Casa del Niño Paulo VI articula con distintas instituciones educativas y comunitarias de Tolosa y cuenta con un servicio de transporte municipal que traslada a 54 niños y niñas por turno. Con estas obras, el Municipio busca mejorar la calidad del espacio y las condiciones para el desarrollo educativo y social de la infancia.