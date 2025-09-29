Impactante accidente en Ensenada: un muerto y dos heridos tras el choque de dos motos

La noche del domingo 28 de septiembre terminó en tragedia en Ensenada. Un violento choque de dos motos en la esquina de Presidente Perón y Bossinga dejó como saldo un hombre fallecido y dos personas hospitalizadas. Los investigadores buscan determinar las causas de un siniestro que conmocionó a los vecinos de la zona.

Cómo ocurrió el accidente

Según el parte policial, todo sucedió cerca de las 23:45 horas, cuando una Honda XR 150, conducida por B.J.G., de 22 años, y en la que viajaba E.S.C., de 31, impactó contra una Mondial LD 110 negra, que no tenía patente colocada.

La violencia del impacto hizo que la Honda quedara tendida sobre la cinta asfáltica. En tanto, la Mondial terminó incrustada contra un macetero de la estación de servicio YPF de la esquina de Presidente Perón y Bossinga, donde fue hallado un hombre mayor de edad sin signos vitales debajo del rodado.

Asistencia inmediata

Personal de la policía local y una ambulancia del SAME, a cargo de la doctora Liliana Rolón, acudieron de inmediato. La médica constató el fallecimiento del motociclista que quedó bajo la Mondial y dispuso el traslado de González y Carballo al Hospital Horacio Cestino, donde permanecen internados con diversas lesiones.

La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó en manos de la UFI N°14 de La Plata, que dirige la fiscal Ana Scarpino. Los peritos trabajan para determinar si hubo exceso de velocidad, una maniobra imprudente o algún otro factor que provocó el siniestro.

Un vecino que presenció la escena, Guillermo Arturo Borre, de 39 años, declaró ante la policía y aportó detalles para esclarecer el hecho.

Vecinos en alerta

La esquina de Presidente Perón y Bossinga es muy transitada y, según relataron vecinos, presenta escasa iluminación por la noche. Varios pidieron mayores controles de tránsito y mejoras en la señalización para evitar nuevos episodios trágicos.

El accidente en Ensenada vuelve a poner en debate la seguridad vial y la importancia de respetar las normas de tránsito, especialmente para quienes circulan en moto. La comunidad permanece conmocionada mientras la Justicia avanza en la investigación para esclarecer las responsabilidades de este fatal choque de dos motos.