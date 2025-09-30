Tragedia en Ensenada: un joven murió tras un choque entre dos motos

El violento siniestro se produjo alrededor de las 23.45 horas, cuando dos motos que circulaban a gran velocidad impactaron en la intersección. Britez conducía una Mondial LD de 110 cc, mientras que el otro rodado, una Honda XR 150, era manejado por un joven de 22 años que iba acompañado por una mujer de 31. Ambos resultaron heridos, aunque ninguno sufrió lesiones de gravedad.

Tras el choque, una de las motos se incrustó contra un macetero, lo que provocó heridas mortales en la víctima, que falleció en el lugar. La identificación de Britez se concretó mediante el cotejo de huellas digitales con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la documentación ya fue remitida a la Fiscalía.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14, con la carátula de “homicidio culposo”, y el objetivo de los peritos será determinar las circunstancias del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

Este nuevo hecho se enmarca en un alarmante incremento de muertes por siniestros viales en el Gran La Plata. Según un relevamiento, en lo que va de 2025 ya perdieron la vida 60 personas, superando el total de fallecidos registrados durante todo 2024. El promedio actual es de 6,67 víctimas fatales por mes, una cifra que refleja la gravedad de la problemática vial y la necesidad urgente de medidas de prevención y control.