El Festival Internacional de Cine bonaerense abre su tercera edición con homenajes, música y más de mil películas en competencia

Este 1° de octubre, la ciudad de La Plata será escenario de la apertura de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA), un evento que se afianza como uno de los más relevantes de la agenda cultural argentina. La ceremonia inaugural se realizará en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, a partir de las 16.30, con acceso libre mediante reserva online en la página del Instituto Cultural bonaerense.

La jornada contará con homenajes a grandes referentes del cine y la ficción nacional. Entre los distinguidos se encuentran Osmar Núñez, Erica Rivas, Lita Stantic, Luis Ortega, Julieta Díaz y Pablo Echarri, quienes recibirán un reconocimiento a su trayectoria y aporte al arte audiovisual argentino.

El cierre de la apertura estará a cargo de un show musical encabezado por Lito Vitale, junto a Juan Carlos Baglietto, Emme y GSony, quienes interpretarán algunas de las canciones más emblemáticas del cine argentino. El espectáculo promete darle un broche emotivo y festivo al comienzo del certamen.

Además de la gala inaugural, el festival desplegará su programación en distintos espacios culturales de La Plata, con proyecciones gratuitas en el Cinema Paradiso, Cine Select, EcoSelect, Planetario de la UNLP, Colegio de Arquitectos y en el propio Teatro Argentino, entre otros. También habrá actividades en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia, ubicado en calle 53 entre 8 y 9.

Para esta edición, se recibieron más de mil producciones de 50 países, lo que marca un récord desde la creación del festival. Las películas competirán en cinco categorías principales:

Internacional Largometraje de Ficción

Internacional Largometraje Documental

Cortometraje Internacional

Largometraje Bonaerense

Cortometraje Bonaerense

Dentro de la Competencia Internacional de Ficción se destacan títulos como Têtes brûlées (Bélgica), Cabo Negro (Marruecos-Francia), Dead dog (Líbano), Manas (Brasil), Los hiperbóreos (Chile) y Cobre (México). Muchas de estas producciones han pasado por festivales de prestigio como Berlín, Venecia, Cannes y Toronto.

En la Competencia Internacional Documental, sobresalen Colosal (República Dominicana), Amantes en el cielo del argentino Fermín de la Serna y La libertad de Fierro (México). Asimismo, en la sección Una noche especial se proyectará Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, elegida por Argentina para representar al país en los premios Oscar y Goya.

La programación se completa con secciones paralelas como Tramas - Panorama Argentino, que incluirá films como Norma también, documental de Natalia Vinelli sobre la militante Norma Pla, y La noche sin mí, protagonizada por Natalia Oreiro.

El FICPBA no solo exhibirá lo mejor del cine nacional e internacional, sino que también será un espacio de formación y encuentro, con la segunda edición del Mercado Internacional de la Industria Audiovisual y actividades para estudiantes de carreras afines.

De esta manera, La Plata se consolida como epicentro cultural, abriendo sus salas, espacios y calles a un festival que busca democratizar el acceso al cine y celebrar la diversidad de miradas que ofrece el séptimo arte.