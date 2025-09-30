Estudiantes va por un ex Gimnasia: el goleador que brilló con Maradona y hoy rompe redes en Ecuador

A varios meses de que se abra el mercado de pases, la planificación de los clubes ya empieza a dar señales. En Estudiantes de La Plata, la idea es clara: renovar la estructura del plantel de cara al 2026, con la llegada de refuerzos, posibles ventas y la salida de jugadores cuyos contratos finalizarán.

Uno de los puestos que aparece como prioridad es la delantera. Con las partidas de Luciano Giménez y Mauro Méndez, el único nombre fuerte en ataque es Guido Carrillo, mientras que Lucas Alario no logró continuidad ni rendimiento, más allá de su gol ante Defensa y Justicia. La intención de la Secretaría Técnica y el cuerpo técnico es sumar un delantero que pueda ser titular indiscutido, acompañar a Carrillo y evitar que las lesiones del atacante condicionen el andar del equipo, tal como sucedió con Javier Correa en 2024.

En este escenario, según medios ecuatorianos, el nombre que aparece en carpeta es Claudio Spinelli, delantero que pasó por Gimnasia en 2019, cuando fue dirigido por Diego Maradona. Aunque en aquel momento no logró asentarse, era considerado una promesa en ataque junto a Nicolás Contín.

Spinelli, cuyo pase pertenecía al Genoa, tuvo un recorrido extenso: tras la salida del Lobo regresó a Europa, pasó por FC Koper de Eslovenia y luego por distintas ligas hasta encontrar su gran momento en enero de 2025, cuando firmó con Independiente del Valle. Allí, se consolidó como máximo goleador del equipo con 23 anotaciones, transformándose en una pieza clave del conjunto dirigido por Javiel Rabanal.

Para Estudiantes, su perfil encaja en lo que se busca: un delantero con capacidad goleadora y experiencia que pueda darle oxígeno a la ofensiva y acompañar el proyecto de renovación de cara a un 2026 exigente en lo deportivo.