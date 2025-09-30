La Luna como protagonista: una noche única de observación astronómica en La Plata

La ciudad de La Plata se prepara para vivir una jornada especial en el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con motivo del Día Internacional de la Luna. La actividad se llevará a cabo el próximo sábado de 19.30 a 22 horas, con entrada libre y gratuita, aunque con cupos limitados por orden de llegada, lo que convierte a esta experiencia en un encuentro exclusivo para quienes lleguen a tiempo.

El objetivo principal de la propuesta es ofrecer a grandes y chicos la oportunidad de observar la Luna y otros astros de manera directa, guiados por profesionales de la astronomía. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia educativa y recreativa que combina la divulgación científica con la contemplación del cosmos, fomentando la curiosidad y el interés por la astronomía.

Desde el Planetario, las autoridades destacaron la importancia de llegar con anticipación para garantizar un lugar y disfrutar de la actividad completa. Este evento forma parte del calendario permanente de actividades del Planetario UNLP, que incluye charlas, proyecciones audiovisuales y encuentros abiertos al público, todos orientados a acercar la ciencia de manera didáctica y accesible a la comunidad.

Además, la iniciativa se realiza como antesala del Congreso CONECTAR, un encuentro interdisciplinario de ciencia y tecnología que reunirá a estudiantes universitarios y jóvenes investigadores. Este congreso busca fomentar la curiosidad científica, el intercambio de ideas y el debate entre jóvenes científicos, creando espacios de contacto con especialistas de reconocida trayectoria internacional.