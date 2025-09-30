Internaron a Estela de Carlotto en La Plata: cómo evoluciona su salud

La noticia generó gran repercusión en La Plata y en todo el país: Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, fue internada de urgencia en la clínica IPENSA. La histórica referente de los derechos humanos, de 94 años, atraviesa un cuadro de salud que, según confirmaron allegados, no reviste gravedad.

Qué le pasó a Estela de Carlotto

La dirigente ingresó a la clínica privada de La Plata, ubicada en las calles 4 y 59, durante las últimas horas del lunes. Según fuentes médicas, sufrió una intoxicación que le provocó un cuadro leve de deshidratación y fiebre. Fue atendida rápidamente, pasó la noche en observación y se encuentra estable.

Desde su entorno remarcaron que “no es nada grave” y que permanece alojada en una habitación del segundo piso de IPENSA, donde los médicos monitorean su evolución. De acuerdo con lo que trascendió, podría recibir el alta en las próximas horas.

El estado de salud actual

Pese a la preocupación inicial por la internación, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo está lúcida, tranquila y con buena respuesta al tratamiento. La prioridad de los profesionales es evitar complicaciones por su edad —cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre— y asegurar que su recuperación sea completa.

La familia y allegados transmitieron calma a los medios y destacaron que la referente se encuentra “de buen ánimo” mientras continúa en observación.

Quién es Estela de Carlotto

Figura central en la defensa de los derechos humanos, Estela de Carlotto lidera desde hace décadas la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de nietos apropiados durante la dictadura. Su compromiso la convirtió en una de las personalidades más reconocidas tanto en Argentina como en el exterior.

Su presencia pública y su rol activo hacen que cualquier noticia sobre su salud despierte un fuerte interés en la sociedad, sobre todo en La Plata, ciudad donde reside y desarrolla gran parte de su actividad.

El parte médico es alentador y todo indica que Estela podría dejar la clínica en breve. Mientras tanto, permanecerá bajo controles de rutina para confirmar su recuperación.

La internación en IPENSA de Estela de Carlotto se suma a otros episodios de salud que atravesó en los últimos años, propios de su edad, aunque siempre logró reponerse.

Por ahora, la noticia es tranquilizadora: la referente de Abuelas de Plaza de Mayo evoluciona bien y se espera que retome su vida cotidiana en La Plata en poco tiempo.