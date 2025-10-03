Alak inició obras en Romero y entregó mobiliario en una escuela

El intendente de La Plata, Julio Alak, puso en marcha obras de mejorado de calles con trabajos hidráulicos en Melchor Romero y encabezó la entrega de mobiliario en la Escuela Secundaria N°78 “Azucena Villaflor” de la localidad.

Las ejecuciones viales se desarrollan en 515 entre 155 y 159, 157 de 515 a 513 y 516 bis de 157 a 155 con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y prevenir anegamientos durante días de lluvia.

Las intervenciones forman parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que impulsa la Comuna en distintos puntos del partido y tienen como premisa avanzar con infraestructura que acompañe el crecimiento y la integración de los barrios.

Con obras y planificación, seguimos impulsando el desarrollo de Melchor Romero y fortaleciendo la presencia del Estado municipal en los barrios de la ciudad”, destacó Alak al supervisar las tareas, que incluirán el reacondicionamiento del alumbrado en la zona.

Como parte del plan impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE), se entregaron pupitres y sillas destinadas a renovar el mobiliario de la secundaria, que forma parte de un polo educativo junto a la Escuela Técnica N°4, la Primaria N°39 y el Jardín de Infantes N°978.

“Trabajamos para garantizar condiciones dignas de estudio en cada rincón de la ciudad junto a la Provincia y las comunidades educativas”, expresó Alak, y remarcó: “La educación es una prioridad y la estamos acompañando con obras y equipamiento”.

El equipamiento es fabricado en la planta provincial de 520 y 29, recuperada en 2020 tras cinco años sin actividad. La misma emplea a 150 trabajadores y trabajadoras, con una capacidad de producción para abastecer de pupitres y sillas a seis aulas por día, además de elaborar armarios, pizarrones, mesas de comedor y soportes.

Durante el recorrido, el intendente también visitó el mural realizado en mosaiquismo en homenaje a Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y quien le da nombre a la escuela, y destacó los valores de la institución y su compromiso con la memoria y la identidad colectiva.

A su vez, el edificio —donde estudian 447 estudiantes— fue relevado para ser incorporado en próximas etapas del plan Escuelas en Obra articulado con el Gobierno bonaerense, que ya concretó intervenciones en diversas instituciones de Melchor Romero, consolidando la inversión en infraestructura escolar para la localidad.

El plan de obras para Melchor Romero

En Melchor Romero, el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano prevé la ejecución de 131 nuevas calles, la iluminación de 94 arterias y la reparación de 8.100 luminarias, mejorando la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

En este marco, en agosto se inauguró la nueva pavimentación asfáltica en las calles 168 desde 523 hasta 526 y en 524 de 167 a 168, vías fundamentales para la conectividad vial de Melchor Romero.

En materia educativa, recibieron mejoras la Escuela Especial N° 529, el Jardín de Infantes N° 987, la Escuela Primaria N° 75 y la Escuela Secundaria N° 84 como parte de la primera etapa del plan Escuelas en Obra articulado con el Gobierno bonaerense.

Durante la segunda etapa, continuarán las intervenciones en la Escuela Especial N° 529, la Escuela Secundaria N° 84 y la Escuela Primaria N° 75, y se trabajará sobre la Casa del Niño Melchor Romero y la Escuela de Educación Técnica N° 4.