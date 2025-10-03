“¿No hay un piquito para mí?”: se apagó la voz del inolvidable José Andrada

El mundo del espectáculo argentino despide a uno de sus referentes más entrañables: José Manuel Andrada Márquez, conocido simplemente como José Andrada, falleció a los 87 años. Su nombre quedó grabado en la memoria de los televidentes gracias a la frase que trascendió la pantalla: “¿No hay un piquito para mí?”, dicha en Los simuladores, que se convirtió en un emblema del humor televisivo nacional.



Andrada tuvo una carrera que abarcó más de cinco décadas, dejando huella tanto en el cine como en la televisión y el teatro. Participó en producciones como Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida, además de destacadas películas argentinas que lo consagraron como un actor versátil y querido por el público.



Más allá de su talento actoral, José Andrada será recordado por su humor y esa chispa que podía transformar una escena cotidiana en un momento memorable. La frase “¿No hay un piquito para mí?” se convirtió en un símbolo de su capacidad para combinar comedia y ternura, dejando una marca indeleble en la cultura popular argentina.

La Asociación Argentina de Actores expresó su dolor por la partida de Andrada y extendió sus condolencias a familiares, amigos y colegas. Sin dudas, su legado seguirá vivo cada vez que alguien recuerde aquel piquito que quedará siempre en la memoria.