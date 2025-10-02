Encontraron ahogado el colombiano que se metió el martes al río en Berisso

Apenas iniciado el operativo de búsqueda de hoy, los equipos de respuestas a emergencias de la ciudad de Berisso compuesto por efectivos policiales, de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, hallaron sisn vida el cuerpo del joven de nacionalidad colombiana que habría desaparecido el martes al mediodía, según lo confirmó el.titular de Defensa Civil y Bomberos Roberto Scafati.

Ahora se trabaja en el lugar a la.espera de directivas de la fiscalia interviniente en el caso.

Bomberos, policías y Defensa Civil reanudaron este jueves a primera hora, la intensa búsqueda de un joven colombiano de entre 18 y 25 años que ingresó al Río de la Plata en Berisso y nunca salió. El operativo se concentraba en la zona del balneario municipal y Palo Blanco.

El dispositivo de búsqueda incluyó equipos de Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina, agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y efectivos de Defensa Civil. La coordinación general recae en la Unidad Funcional de Instrucción N°15 (UFI N°15) de La Plata.

La tranquilidad habitual de la Playa Municipal de Berisso se quebró ayer miércoles 1 de octubre 2025, cuando un joven de nacionalidad colombiana ingresó a nadar al Río de la Plata y no salió nunca de las aguas marrones y contaminadas del río más ancho del país. Desde entonces, un amplio operativo de búsqueda intentaba dar con su paradero.

La denuncia fue realizada por una mujer de 41 años, cuidadora del balneario, quien explicó que su hija adolescente vio al muchacho entrar al agua. Según el relato, el joven llevaba una mochila celeste, una botella y vestía una remera celeste con un pantalón oscuro tipo ambo. Tras dejar parte de sus pertenencias en la orilla, se dirigió hacia la zona de Palo Blanco, sin volver a recoger sus cosas.

De inmediato, se activó el protocolo de emergencia: personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y la Policía Distrital desplegaron un rastrillaje tanto por agua como por tierra. Sin embargo, la primera jornada de búsqueda —que se extendió desde las 6 hasta las 18.30— no arrojó resultados.

Este jueves, el operativo se reanudó a primera hora. El director de Defensa Civil de Berisso, Roberto Scafati, confirmó que los rescatistas continúan trabajando con la expectativa de encontrar algún rastro que permita dar con el joven desaparecido.

Mientras tanto, la incertidumbre y el desconcierto marcaron las horas en la ribera de Berisso, donde vecinos y visitantes sigueron atentos el desarrollo de esta historia que mantuvo en vilo a toda la comunidad.