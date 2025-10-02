Adolescente hallada tras ser buscada revela un pasado de abuso

La búsqueda de una adolescente de 16 años concluyó con su hallazgo por parte del personal de la Comisaría Tercera, luego de que su familia denunciara su desaparición. La madre de la menor, residente en la zona de calle 44 entre 127 y 128, había radicado la denuncia tras un episodio de discusión en el hogar que motivó la salida de la joven el pasado miércoles al mediodía.

Las tareas de rastreo e investigación realizadas por el Gabinete Técnico Operativo (GTO) resultaron efectivas, logrando dar con la menor y trasladarla junto a su progenitora a la dependencia policial. Allí se realizaron los procedimientos legales correspondientes para garantizar tanto su integridad como el cumplimiento de las diligencias judiciales.

Durante la instancia de entrevistas, la joven reveló un dato que modificó el rumbo de la causa: aseguró que años atrás había sido víctima de abuso sexual por parte de una tía. Ante esta declaración, las autoridades procedieron a labrar las actuaciones de rigor e inmediatamente se dio intervención a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Delitos Sexuales, con conocimiento de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) en turno.

En un primer momento, la causa se había encuadrado bajo la figura de “averiguación de paradero (habida)”, pero el testimonio de la menor abrió una nueva línea de investigación vinculada a delitos contra la integridad sexual. La situación quedó bajo el ámbito de la UFI del Joven y el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial La Plata, organismos que deberán avanzar con la recopilación de pruebas y testimonios.

Las autoridades informaron que se continuará con las diligencias pertinentes, tanto para esclarecer las circunstancias de la desaparición como para profundizar en los hechos denunciados por la adolescente. El caso resalta la importancia de la pronta intervención policial y judicial en situaciones de vulnerabilidad que involucran a menores de edad.