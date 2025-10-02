Octubre en el Coliseo Podestá: teatro, música y actividades para toda la comunidad

El Teatro Coliseo Podestá de La Plata renueva su programación para octubre con una oferta cultural amplia que combina música, comedia, drama y experiencias educativas. La agenda incluye presentaciones destacadas como La Gambeta, Jairo: 50 años con la música, Modelo Vivo Muerto, El Debate y La música de las ideas, entre otras.
La propuesta del mes no solo se centra en espectáculos artísticos, sino también en la posibilidad de acercar la cultura a nuevos públicos. En este sentido, se mantienen las visitas inmersivas y las funciones de Juan Moreira, una leyenda popular, especialmente diseñadas para instituciones educativas. Estas actividades cuentan con entradas gratuitas y, debido a la gran demanda, ya tienen los cupos completos.
El Coliseo refuerza así su rol como un espacio de encuentro cultural que combina entretenimiento con formación y participación. La programación contempla una variedad de géneros, desde recitales hasta teatro de texto y propuestas interactivas, lo que lo convierte en una opción abierta a distintos intereses y edades.
Las entradas para las funciones de octubre pueden adquirirse en la boletería del teatro, que funciona de martes a domingo entre las 10 y las 20, y los feriados de 15 a 20. También están disponibles de manera online a través de la plataforma Plateanet, donde el público puede consultar la cartelera completa y asegurar su lugar en cada espectáculo.
Con estas iniciativas, el Teatro Coliseo Podestá reafirma su compromiso con la cultura local y se prepara para recibir a miles de espectadores en un mes donde la ciudad de La Plata tendrá a la escena artística como protagonista.
Cartelera completa para octubre
- Jueves 2, 20hs - La vez que morimos de amor
- Jueves 9, 20hs - Desconcierto
- Viernes 10, 21hs - La gambeta
- Jueves 16, 20hs - Tus buenas chauchas
- Viernes 17, 21hs - Jairo, 50 años con la música
- Sábado 18, 20hs - Sergio Feferovich, la música de las ideas
- Jueves 23, 20hs - Acassuso
- Viernes 24, 21hs - Modelo vivo muerto de bla bla % cia
- Sábado 25, 21hs - El debate, con Enrique Dumont y Gabriel Rovito
- Miércoles 29, 20hs - La mágica locura
- Viernes 31, 21hs - El hombre inesperado