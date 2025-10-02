Octubre en el Coliseo Podestá: teatro, música y actividades para toda la comunidad

El Teatro Coliseo Podestá de La Plata renueva su programación para octubre con una oferta cultural amplia que combina música, comedia, drama y experiencias educativas. La agenda incluye presentaciones destacadas como La Gambeta, Jairo: 50 años con la música, Modelo Vivo Muerto, El Debate y La música de las ideas, entre otras.

La propuesta del mes no solo se centra en espectáculos artísticos, sino también en la posibilidad de acercar la cultura a nuevos públicos. En este sentido, se mantienen las visitas inmersivas y las funciones de Juan Moreira, una leyenda popular, especialmente diseñadas para instituciones educativas. Estas actividades cuentan con entradas gratuitas y, debido a la gran demanda, ya tienen los cupos completos.

El Coliseo refuerza así su rol como un espacio de encuentro cultural que combina entretenimiento con formación y participación. La programación contempla una variedad de géneros, desde recitales hasta teatro de texto y propuestas interactivas, lo que lo convierte en una opción abierta a distintos intereses y edades.

Las entradas para las funciones de octubre pueden adquirirse en la boletería del teatro, que funciona de martes a domingo entre las 10 y las 20, y los feriados de 15 a 20. También están disponibles de manera online a través de la plataforma Plateanet, donde el público puede consultar la cartelera completa y asegurar su lugar en cada espectáculo.

Con estas iniciativas, el Teatro Coliseo Podestá reafirma su compromiso con la cultura local y se prepara para recibir a miles de espectadores en un mes donde la ciudad de La Plata tendrá a la escena artística como protagonista.