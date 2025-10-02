jueves 2 de octubre de 2025 - Edición Nº5301

Deportes | 2 Oct

Rivalidad centenaria en instancias decisivas

River y Racing: un mano a mano con más de un siglo de capítulos

11:28 |A lo largo de la historia, River Plate y Racing Club protagonizaron 20 enfrentamientos de eliminación directa, con una clara ventaja para la Academia. Este jueves, en Rosario, se escribirá un nuevo episodio en la Copa Argentina.

Por: Jonatan Anaquin

El choque entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina tendrá un condimento especial: sumará una nueva página a un extenso historial de cruces mano a mano que supera el siglo de historia. Si bien en este certamen solo se vieron las caras una vez —en 2012, con triunfo académico—, la rivalidad en eliminaciones arrastra más de veinte antecedentes.

El primer registro data de 1908, cuando el Millonario venció 7 a 0 en una final por el ascenso. Sin embargo, en la década de 1910 la Academia tomó el control, imponiéndose en cuatro de las cinco llaves disputadas en ese período.

Con el tiempo, los duelos se trasladaron también al plano internacional. En la Supercopa de 1988, Racing superó a River en semifinales con un global de 3 a 2. A partir de ese triunfo, la hegemonía académica se profundizó: ganó cinco series consecutivas, incluyendo la Copa Libertadores de 1997 y la mencionada Copa Argentina 2012.

El quiebre llegaría en 2018, cuando el equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotó 3 a 0 a Racing en los octavos de final de la Libertadores, iniciando un ciclo de supremacía riverplatense en los cruces recientes. Esa tendencia se reforzó en marzo de 2021, cuando River goleó 5 a 0 y se quedó con la Supercopa Argentina.

En total, de los 20 enfrentamientos directos, Racing ganó 13 y River 7. Este jueves en Rosario, el historial sumará una nueva línea y ambos buscarán un lugar en las semifinales de la Copa Argentina.

Todos los cruces directos en eliminación

AÑO COMPETICIÓN FASE RESULTADO GANADOR
1908 Final por el Ascenso Final River 7-0 River Plate
1911 Copa de Honor Municipalidad Octavos 1-1 Racing (ganó los puntos)
1912 Copa de Honor Municipalidad Octavos Racing 3-0 Racing Club
1913 Desempate primer puesto 2° fase Desempate Racing 3-0 Racing Club
1914 Copa Competencia Semifinal River 2-1 River Plate
1917 Copa de Honor Municipalidad Final Racing 3-1 Racing Club
1932 Copa Competencia Octavos River 1-0 River Plate
1933 Copa Competencia Primera Ronda Racing 1-0 Racing Club
1939 Copa Escobar Cuartos 0-0 (River ganó por corners) River Plate
1945 Copa Británica Cuartos Racing 3-2 Racing Club
1946 Copa Competencia “George VI” Octavos River 4-0 River Plate
1949 Copa Escobar Semifinales Racing 3-1 Racing Club
1988 Supercopa Semifinales Racing 2-1 / 1-1 Racing Club
1988 Liguilla Pre-Libertadores Semifinales 3-3 / Racing 1-0 Racing Club
1993 Copa Centenario Segunda Ronda Racing 1-0 Racing Club
1997 Copa Libertadores Octavos 3-3 / 1-1 (Racing ganó 5-3 penales) Racing Club
2002 Copa Sudamericana Segunda Fase Racing 1-0 / 0-0 Racing Club
2012 Copa Argentina Semifinales 0-0 (Racing ganó 5-4 por penales) Racing Club
2018 Copa Libertadores Octavos 0-0 / River 3-0 River Plate
2021 Supercopa Argentina Final River 5-0 River Plate
OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias