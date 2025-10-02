River y Racing: un mano a mano con más de un siglo de capítulos

Por: Jonatan Anaquin

El choque entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina tendrá un condimento especial: sumará una nueva página a un extenso historial de cruces mano a mano que supera el siglo de historia. Si bien en este certamen solo se vieron las caras una vez —en 2012, con triunfo académico—, la rivalidad en eliminaciones arrastra más de veinte antecedentes.

El primer registro data de 1908, cuando el Millonario venció 7 a 0 en una final por el ascenso. Sin embargo, en la década de 1910 la Academia tomó el control, imponiéndose en cuatro de las cinco llaves disputadas en ese período.

Con el tiempo, los duelos se trasladaron también al plano internacional. En la Supercopa de 1988, Racing superó a River en semifinales con un global de 3 a 2. A partir de ese triunfo, la hegemonía académica se profundizó: ganó cinco series consecutivas, incluyendo la Copa Libertadores de 1997 y la mencionada Copa Argentina 2012.

El quiebre llegaría en 2018, cuando el equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotó 3 a 0 a Racing en los octavos de final de la Libertadores, iniciando un ciclo de supremacía riverplatense en los cruces recientes. Esa tendencia se reforzó en marzo de 2021, cuando River goleó 5 a 0 y se quedó con la Supercopa Argentina.

En total, de los 20 enfrentamientos directos, Racing ganó 13 y River 7. Este jueves en Rosario, el historial sumará una nueva línea y ambos buscarán un lugar en las semifinales de la Copa Argentina.

Todos los cruces directos en eliminación