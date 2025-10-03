Gimnasia, un caos total: BobOrfila cambia más de medio equipo

El plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata se encuentra en la recta final de su preparación para visitar a Sarmiento de Junín, en un encuentro que puede ser determinante para las aspiraciones del equipo. La gran incógnita pasa por la delantera, donde Alejandro Orfila mantiene abiertas varias posibilidades.

Luego de la caída frente a Rosario Central, el entrenador ensayó hasta siete modificaciones en la formación, aunque aún no tomó una decisión definitiva. En la práctica de este jueves, se ratificaron algunos de esos cambios, pero en la zona ofensiva el panorama continúa abierto.

Uno de los protagonistas de las pruebas fue Alejandro Piedrahíta, quien se mantuvo en el mediocampo por afuera. Sin embargo, en determinados pasajes del ensayo también apareció Jeremías Merlo, lo que generó movimientos en el esquema y nuevas opciones de ataque.

La presencia de Merlo implicaría un 4-2-3-1, con Bautista Merlini como enlace y Marcelo Torres como único delantero de referencia. En ese escenario, Norberto Briasco podría perder su lugar, ya que tras haber comenzado el torneo en buen nivel, una lesión muscular lo alejó de su mejor rendimiento.

De esta manera, Orfila deberá resolver si mantiene a Piedrahíta en la alineación, apuesta por Merlo en la mitad de la cancha o modifica el sistema táctico para darle solidez al ataque. La decisión final llegará este viernes en el último entrenamiento en Abasto, antes de emprender el viaje hacia Junín, donde el equipo de Facundo Sava espera con la intención de hacerse fuerte en casa.