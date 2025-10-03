La Plata vive un fin de semana a pura cultura: del hardcore al teatro clásico

La ciudad de La Plata se prepara para un nuevo fin de semana cargado de actividades culturales que invitan a todos los públicos a sumarse. Entre cine, música en vivo, teatro y festivales, la agenda local promete variedad y accesibilidad.

El Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA) continúa con funciones abiertas y sin costo, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de acceder a películas nacionales e internacionales en diferentes salas.

El viernes inicia también el 18° Congreso de Danza en el Centro Cultural Islas Malvinas, con charlas, muestras y presentaciones desde temprano. En paralelo, durante viernes y sábado, el Pasaje Dardo Rocha se llena de arte con la Expo de Artistas Emergentes, que reúne talleres, exhibiciones y shows en vivo.

La música tendrá su gran noche este viernes en el Teatro Ópera, con la presentación de Eterna Inocencia, que celebra sus 30 años de trayectoria junto a la banda invitada Dead Fish. El sábado será el turno de la música al aire libre con el ciclo Rock en Plaza Rocha, que dará espacio a grupos emergentes de la ciudad y la región, mientras que en Plaza Italia se ofrecerá un especial dedicado a la música chilena.

El teatro también tendrá protagonismo: el Teatro Argentino recibirá durante sábado y domingo a Cyrano, la obra más premiada del país, que regresa a la ciudad con dos funciones imperdibles.

El cierre del fin de semana estará marcado por más cine del FICPBA y el regreso de La Cirquesta al Pasaje Dardo Rocha. Con su espectáculo "Entre olas", la compañía mezcla océanos, peces, malabaristas, títeres, acróbatas y música en una experiencia que transporta al público a un universo de fantasía.