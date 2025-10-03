viernes 3 de octubre de 2025 - Edición Nº5302

La Plata vive un fin de semana a pura cultura: del hardcore al teatro clásico

11:01 |Cine gratuito, Eterna Inocencia en el Teatro Ópera, teatro premiado y festivales en plazas son parte de las propuestas culturales que ofrece la ciudad para disfrutar desde este viernes hasta el domingo.

La ciudad de La Plata se prepara para un nuevo fin de semana cargado de actividades culturales que invitan a todos los públicos a sumarse. Entre cine, música en vivo, teatro y festivales, la agenda local promete variedad y accesibilidad.

El Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA) continúa con funciones abiertas y sin costo, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de acceder a películas nacionales e internacionales en diferentes salas.

El viernes inicia también el 18° Congreso de Danza en el Centro Cultural Islas Malvinas, con charlas, muestras y presentaciones desde temprano. En paralelo, durante viernes y sábado, el Pasaje Dardo Rocha se llena de arte con la Expo de Artistas Emergentes, que reúne talleres, exhibiciones y shows en vivo.

La música tendrá su gran noche este viernes en el Teatro Ópera, con la presentación de Eterna Inocencia, que celebra sus 30 años de trayectoria junto a la banda invitada Dead Fish. El sábado será el turno de la música al aire libre con el ciclo Rock en Plaza Rocha, que dará espacio a grupos emergentes de la ciudad y la región, mientras que en Plaza Italia se ofrecerá un especial dedicado a la música chilena.

El teatro también tendrá protagonismo: el Teatro Argentino recibirá durante sábado y domingo a Cyrano, la obra más premiada del país, que regresa a la ciudad con dos funciones imperdibles.

El cierre del fin de semana estará marcado por más cine del FICPBA y el regreso de La Cirquesta al Pasaje Dardo Rocha. Con su espectáculo "Entre olas", la compañía mezcla océanos, peces, malabaristas, títeres, acróbatas y música en una experiencia que transporta al público a un universo de fantasía.

La agenda para este finde en La Plata

Viernes 3

  • 9.30 - 18° Congreso de Danzas
    Centro Cultural Islas Malvinas

  • 13 a 22 - Expo de Arte Emergente
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

  • 14 - 3° Edición FICPBA, proyección de cortos
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 14 - 3° Edición FICPBA: El último viaje
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 15.50 - 3° Edición FICPBA: Gatillero
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 16.30 - 3° Edición FICPBA: La memoria que habitamos
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 18.10 - 3° Edición FICPBA: No abras los ojos y tendrás mi piel
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 20 - 3° Edición FICPBA: Tesis sobre una domesticación
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 20 - Fiesta Provincial del Inmigrante - Elección Embajador
    Carpa de las Colectividades (Av. Montevideo e/10 y 11, Berisso)
  • 20.30 - 3° Edición FICPBA: Siempre vuelven
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 21 - Los Cuerpos
    Guajira Bar

  • 21 - Eterna Inocencia
    Teatro Ópera

  • 21.30 - Cine Select: Jazmín
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

Sábado 4

  • 12 - Fiesta Provincial del Inmigrante - Patio gastronómico y paseo de artesanos
    Carpa de las Colectividades Berisso
  • 13 a 22 - Expo de Arte Emergente
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 14 - 3° Edición FICPBA, proyección de cortos
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 14 - 3° Edición FICPBA: Todo documento de civilización
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 15 - Música en Plaza Italia
    7 y 44

  • 15.30 - Rock en Plaza Rocha
    7 y 60

  • 16.15 - 3° Edición FICPBA: Bombacha
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 16.30 - Feriamos en la esquinita
    37 y 5

  • 17 - 3° Edición FICPBA: Bajo el sol del rocanroll
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 18.30 - 3°Edición FICPBA: Caballos salvajes
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 19 - Teatro: Las Olas
    Viejo Almacén Obrero
  • 19.45 - 3° Edición FICPBA: Danielito
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 20 - Fiesta Provincial del Inmigrante - Elección Embajadora
    Carpa de las Colectividades Berisso
  • 20 - Vertiginosa
    Espacio 44
  • 20 - Ciclo de bandas "Música en Cultura"
    Casa de Culturas Berisso
  • 20.30 - Julieta Laso
    Guajira Bar

  • 21 - Babasónicos
    Hipódromo de La Plata

  • 21 - Chimbolero
    El Altillo de Sur

  • 21 - Cyrano
    Teatro Argentino

  • 21 - Bye Bye
    Sala Armando Discépolo

  • 21 - Baglietto Vitale
    Teatro Metro

  • 21.30 - Cine Select: Nadie va a escuchar tu grito
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

Domingo 5

  • 12 - Fiesta Provincial del Inmigrante- Patio gastronómico y paseo de artesanos
    Carpa de las Colectividades Berisso
  • 14 - 3° Edición FICPBA: Todo documento es civilización
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 14 - 3° Edición FICPBA, proyección de cortos
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 16.30 - 3° Edición FICPBA: Festiclip Vol.6
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 17 - La Cirquesta
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

  • 18 - 3° Edición FICPBA: El aura
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
  • 18.30 - 3° Edición FICPBA: La medida 29
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 19 - Cyrano
    Teatro Argentino
  • 20 - Bye Bye
    Sala Armando Discépolo
  • 20.30 - 3° Edición FICPBA: Siempre vuelven
    Centro Cultural Islas Malvinas
  • 21.30 - Cine Select: Nadie va a escuchar tu grito
    Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
