La Plata vive un fin de semana a pura cultura: del hardcore al teatro clásico

La ciudad de La Plata se prepara para un nuevo fin de semana cargado de actividades culturales que invitan a todos los públicos a sumarse. Entre cine, música en vivo, teatro y festivales, la agenda local promete variedad y accesibilidad.
El Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA) continúa con funciones abiertas y sin costo, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de acceder a películas nacionales e internacionales en diferentes salas.
El viernes inicia también el 18° Congreso de Danza en el Centro Cultural Islas Malvinas, con charlas, muestras y presentaciones desde temprano. En paralelo, durante viernes y sábado, el Pasaje Dardo Rocha se llena de arte con la Expo de Artistas Emergentes, que reúne talleres, exhibiciones y shows en vivo.
La música tendrá su gran noche este viernes en el Teatro Ópera, con la presentación de Eterna Inocencia, que celebra sus 30 años de trayectoria junto a la banda invitada Dead Fish. El sábado será el turno de la música al aire libre con el ciclo Rock en Plaza Rocha, que dará espacio a grupos emergentes de la ciudad y la región, mientras que en Plaza Italia se ofrecerá un especial dedicado a la música chilena.
El teatro también tendrá protagonismo: el Teatro Argentino recibirá durante sábado y domingo a Cyrano, la obra más premiada del país, que regresa a la ciudad con dos funciones imperdibles.
El cierre del fin de semana estará marcado por más cine del FICPBA y el regreso de La Cirquesta al Pasaje Dardo Rocha. Con su espectáculo "Entre olas", la compañía mezcla océanos, peces, malabaristas, títeres, acróbatas y música en una experiencia que transporta al público a un universo de fantasía.
La agenda para este finde en La Plata
Viernes 3
- 9.30 - 18° Congreso de Danzas
Centro Cultural Islas Malvinas
- 13 a 22 - Expo de Arte Emergente
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 14 - 3° Edición FICPBA, proyección de cortos
Centro Cultural Islas Malvinas
- 14 - 3° Edición FICPBA: El último viaje
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 15.50 - 3° Edición FICPBA: Gatillero
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 16.30 - 3° Edición FICPBA: La memoria que habitamos
Centro Cultural Islas Malvinas
- 18.10 - 3° Edición FICPBA: No abras los ojos y tendrás mi piel
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - 3° Edición FICPBA: Tesis sobre una domesticación
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Fiesta Provincial del Inmigrante - Elección Embajador
Carpa de las Colectividades (Av. Montevideo e/10 y 11, Berisso)
- 20.30 - 3° Edición FICPBA: Siempre vuelven
Centro Cultural Islas Malvinas
- 21 - Los Cuerpos
Guajira Bar
- 21 - Eterna Inocencia
Teatro Ópera
- 21.30 - Cine Select: Jazmín
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
Sábado 4
- 12 - Fiesta Provincial del Inmigrante - Patio gastronómico y paseo de artesanos
Carpa de las Colectividades Berisso
- 13 a 22 - Expo de Arte Emergente
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 14 - 3° Edición FICPBA, proyección de cortos
Centro Cultural Islas Malvinas
- 14 - 3° Edición FICPBA: Todo documento de civilización
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 15 - Música en Plaza Italia
7 y 44
- 15.30 - Rock en Plaza Rocha
7 y 60
- 16.15 - 3° Edición FICPBA: Bombacha
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 16.30 - Feriamos en la esquinita
37 y 5
- 17 - 3° Edición FICPBA: Bajo el sol del rocanroll
Centro Cultural Islas Malvinas
- 18.30 - 3°Edición FICPBA: Caballos salvajes
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 19 - Teatro: Las Olas
Viejo Almacén Obrero
- 19.45 - 3° Edición FICPBA: Danielito
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20 - Fiesta Provincial del Inmigrante - Elección Embajadora
Carpa de las Colectividades Berisso
- 20 - Vertiginosa
Espacio 44
- 20 - Ciclo de bandas "Música en Cultura"
Casa de Culturas Berisso
- 20.30 - Julieta Laso
Guajira Bar
- 21 - Babasónicos
Hipódromo de La Plata
- 21 - Chimbolero
El Altillo de Sur
- 21 - Cyrano
Teatro Argentino
- 21 - Bye Bye
Sala Armando Discépolo
- 21 - Baglietto Vitale
Teatro Metro
- 21.30 - Cine Select: Nadie va a escuchar tu grito
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
Domingo 5
- 12 - Fiesta Provincial del Inmigrante- Patio gastronómico y paseo de artesanos
Carpa de las Colectividades Berisso
- 14 - 3° Edición FICPBA: Todo documento es civilización
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 14 - 3° Edición FICPBA, proyección de cortos
Centro Cultural Islas Malvinas
- 16.30 - 3° Edición FICPBA: Festiclip Vol.6
Centro Cultural Islas Malvinas
- 17 - La Cirquesta
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 18 - 3° Edición FICPBA: El aura
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 18.30 - 3° Edición FICPBA: La medida 29
Centro Cultural Islas Malvinas
- 19 - Cyrano
Teatro Argentino
- 20 - Bye Bye
Sala Armando Discépolo
- 20.30 - 3° Edición FICPBA: Siempre vuelven
Centro Cultural Islas Malvinas
- 21.30 - Cine Select: Nadie va a escuchar tu grito
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha