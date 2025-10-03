Espert no se baja porque habría aportado “narcodólares” a Milei para el balotaje 2023

La enloquecida operación mediática establecida de apuro anoche en los medio$ (TN, LN+ y A24) y entre los perio$obres violeta (Viale, Fantino, Anello, Feinmann, Leuco, Rossi, etc.), por parte del “carinismo talibán”, para que José Luis “Fred” Espert renuncie a su peligrosa candidatura a primer diputado nacional por LLA en PBA, que representa el voto de casi medio país y donde el peronismo acaba de sacarle 14 puntos al gobierno con una paliza electoral épica, tiene una explicación simple que aquí desarrollaremos.

Una fuente muy cercana a Espert y a Javier Milei, le explicó a PrimeraPagina.info que el Presidente no puede bajar al narco diputado porque está “más pegado que Sylvester Stallone en rocky 4”. Al parecer, el único aportante de la campaña de Milei para el balotaje 2023 no habría sido la droguería Suizo Argentina de los inescrupulosos hermanos Kovalivker, llegados al Javo de la mano de Mauricio Macri.

Nuestro informante indica con absoluta convicción que el diputado Espert le habría acercado a Milei en persona, varios millones de verdes y crocantes narco dólares, como “desinteresado” aporte de campaña de su amigo Federico Andrés “Fred” Machado, un exitoso proveedor de más de mil aviones con la invaluable e inmune chapa patente N (que indica que son aviones de EE.UU) para que los más grandes narcotraficantes de centroamérica transporten miles de kilos de cocaína sin ser controlados por nadie.

Cuando fue detenida su socia minoritaria en EE.UU. Debra Mercer-Erwin y Machado debió venir a esconderse de urgencia a su casa de Viedma en Argentina en 2021, recibió un pedido de extradición desde la justicia del país de norte continental y gracias a sus genero$o$ aportes a los “sobre cortesanos” de turno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene dormido y sin contestar dicha solicitud diplomática del principal país del mundo occidental.

Con la Corte y el Ejecutivo argentinos “adornados como casa de suegra pa´la Navidad”, Federico Andrés “Fred” Machado descansa en paz en su mansión rionegrina, mientras monitorea de cerca el ocaso definitivo de la carrera política de su calvo amigo Espert, preso de su propia creación marketinera “carcel o balas”.

A JLE las balas ya le pican demasiado cerca. El sicariato violeta le tira “con de todo” para que deje de ser candidato de forma urgente, al sórdido grito de “te bajás o vas a la cárcel”. Como Milei no se lo puede pedir por millonarias razones, Karina 3% y el Mago del Kremlin activaron el operativo desgaste final para que su deserción electoral no pase del fin de semana que se inicia, con el objetivo de tener al menos 20 días de campaña normal.