Melissa Gilbert contó el acoso que sufrió de niña durante “La familia Ingalls”

¿Sabías que Melissa Gilbert, la recordada Laura Ingalls de La familia Ingalls, enfrentó situaciones perturbadoras en pleno auge de la serie? La actriz reveló que, siendo apenas una niña, recibió cartas inquietantes de admiradores, algunas enviadas desde prisiones. Pero lo más impactante es cómo su familia hizo todo para protegerla.

Te contamos la historia completa, que muestra el lado menos conocido de la fama infantil.

El costado oscuro de la fama infantil

En el pódcast Hey Dude... The 90s Called!, conducido por Christine Taylor y David Lasher, Melissa Gilbert —hoy con 61 años— contó que la popularidad de La familia Ingalls la sorprendió cuando empezó a actuar en la serie a los 9 años.

En ese entonces, el programa reunía a más de 20 millones de espectadores, algo que la actriz definió como “impensado hoy en día”. Sin embargo, la fama también trajo problemas.

“Había momentos que daban miedo”, recordó. Sus padres hicieron todo lo posible para mantenerla alejada de los aspectos más perturbadores de la atención pública.

El episodio que marcó un antes y un después

Uno de los momentos más difíciles ocurrió en Nueva York, cuando Melissa Gilbert tenía entre 11 y 12 años. Mientras caminaba de la mano de su madre, un grupo de fanáticos la rodeó y alguien llegó a arrancarle un mechón de cabello.

“Era como si fueran los Beatles, gritando, acosando. Fue aterrador”, contó. Desde entonces, su familia tomó medidas para cuidarla y evitar que estuviera tan expuesta.

Las cartas que nunca vio de niña

El acoso no solo se dio en persona. Según publicó People, la actriz también recibía cartas inquietantes, muchas enviadas por hombres desde prisión.

Su familia decidió ocultárselas hasta que fue mayor. “Mis padres pensaron que no era apropiado que las leyera siendo tan chica”, explicó.

Pese a la fama, su madre insistió en que Melissa mantuviera una vida cotidiana normal: lavaba los platos, cuidaba a su hermana —la también actriz Sara Gilbert— e incluso limpiaba los desechos de su perro. “Ella no quería que el éxito me cambiara”, recordó.

Después de “La familia Ingalls”

Tras el final de la icónica serie, Melissa Gilbert siguió trabajando en la industria. En 1983 interpretó a Jean Donovan en Elecciones del corazón.

En 2001 fue elegida presidenta del Sindicato de Actores de Estados Unidos, cargo que renovó en 2003. Luego participó en proyectos como Safe Harbour (2007), junto a Brad Johnson, Liana Liberato, Rebeca Staab y Brittany Lane Stewart, y en diversas producciones televisivas.

La lección que dejó su historia

La experiencia de Melissa Gilbert muestra que la fama, sobre todo en la infancia, puede tener un costado complicado. Aunque fue un ícono para los fans de La familia Ingalls, vivió momentos de acoso que marcaron su vida.

Su relato deja una pregunta abierta: ¿cuántos otros niños actores atravesaron situaciones similares detrás de cámaras?