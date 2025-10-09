Comet: el navegador con IA que ya podés usar gratis

¿Te imaginás un navegador que no solo abre páginas, sino que también te ayuda a buscar, comprar y verificar información en tiempo real? Esto ya es posible con Comet, el nuevo navegador con IA integrada de Perplexity, que ahora está disponible gratis en su versión de escritorio. Antes, solo podían probarlo quienes tenían planes pagos, pero ahora cualquiera puede descubrir cómo la inteligencia artificial puede transformar la navegación.

Qué es Comet y cómo funciona

La propuesta de Comet combina la experiencia de un navegador tradicional con la potencia de un asistente de IA que “viaja con vos” por la web. Esto significa que mientras navegás, la IA puede ayudarte con compras online, reservas de viajes o verificaciones rápidas de datos, algo que diferencia a Comet de competidores como Chrome, ChatGPT o Claude. Además, cada respuesta que ofrece incluye fuentes verificadas, asegurando información confiable al instante.

A diferencia de otros navegadores que solo integran IA de manera limitada, Comet funciona como un híbrido entre navegador y buscador, con un asistente que interactúa directamente con lo que estás viendo, facilitando tu experiencia online sin necesidad de abrir otras pestañas o aplicaciones.

Comet Plus: el extra premium

Aunque la versión gratuita ya es funcional, Comet ofrece una suscripción premium llamada Comet Plus. Según el CEO Aravind Srinivas, esta versión permite acceder a contenidos de medios internacionales y se incluye en los planes Perplexity Pro y Max. Para quienes solo quieren probarlo sin suscripción, cuesta 5 dólares mensuales. Esta opción es ideal para quienes buscan información más profunda o noticias exclusivas desde la comodidad del navegador.

¿Puede competir con Chrome?

Google ya integra Gemini en Chrome, sumando funciones de IA en la navegación. Sin embargo, Comet se diferencia al enfocarse en prompts y verificación inmediata de fuentes, ofreciendo una experiencia más directa y confiable para quienes buscan resultados precisos. Además, se suma a otros navegadores con IA como Arc Browser y Opera Neon, apuntando a usuarios que ya usan ChatGPT, Claude o Gemini, pero quieren todo en un solo lugar.

Disponibilidad y primeras impresiones

Por ahora, Comet solo funciona en escritorio, aunque promete widgets en la pantalla de inicio, historial de accesos rápidos y la opción de activar un asistente por voz desde el panel lateral. La navegación es muy parecida a Firefox o Chrome, pero con atajos y funciones diseñadas para aprovechar la IA en cada búsqueda.

Si querés experimentar cómo un navegador con IA puede cambiar tu forma de explorar la web, Comet es la oportunidad de probarlo gratis y descubrir si realmente puede competir con Chrome. La pregunta ahora es: ¿la versión móvil llegará pronto y cambiará para siempre la forma en que navegamos?