Receta sencilla de torta mil hojas con dulce de leche

¿Alguna vez te preguntaste cómo lograr una torta mil hojas tan crujiente y cremosa como la de pastelería sin complicarte horas en la cocina? Si pensaste que era imposible, esta receta fácil con dulce de leche te va a cambiar la cabeza. Lo mejor: podés hacerla en casa, con pocos ingredientes y resultados que sorprenden a todos.

La torta mil hojas, también conocida como “Napoleón” en algunos países, es un clásico de la repostería que combina capas finísimas de masa y rellenos irresistibles. En Argentina y Chile se destaca la versión con dulce de leche, mientras que en Francia suele rellenarse con crema pastelera. Su fama no es casual: el contraste entre lo crujiente de la masa y lo suave del relleno la hace irresistible.

Receta de torta mil hojas fácil y rápida

Esta versión exprés usa masa de hojaldre lista, lo que reduce el tiempo y mantiene la esencia de la receta tradicional. Cada capa dorada se intercala con dulce de leche repostero, formando una torre crujiente por fuera y cremosa por dentro.

Ingredientes:

3 planchas de masa de hojaldre refrigerada (250 g cada una)

600 g de dulce de leche repostero

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

1 huevo batido (para pincelar la masa)

Papel manteca

Paso a paso:

Precalentá el horno a 200°C. Cortá las planchas en rectángulos del mismo tamaño y pinchá con tenedor para que no se inflen demasiado. Colocá cada capa entre dos papeles manteca y una bandeja encima para que queden planas. Horneá 12-15 minutos hasta que estén doradas. Dejá enfriar. Armá la torta alternando capas de masa y dulce de leche. Espolvoreá con azúcar impalpable y llevá a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.

Tiempo de preparación

Preparación y corte de masa: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Armado: 15 minutos

Reposo en heladera: mínimo 30 minutos

Porciones y conservación

Rinde entre 8 y 10 porciones. Se conserva hasta 4 días en la heladera, bien tapada para que la masa siga crujiente y el dulce de leche mantenga su textura.

Valor nutricional aproximado por porción

Calorías: 480

Grasas: 30 g (saturadas: 15 g)

Carbohidratos: 45 g (azúcares: 25 g)

Proteínas: 6 g

Si te preguntás cómo lograr que cada capa quede perfectamente crujiente y el dulce de leche no se desborde, hay un truco que pocos cuentan y que vamos a detallar…